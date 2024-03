La fille de Karine Le Marchand suit un protocole d'arrêt du cannabis, l'animatrice sort de ses gonds

Karine Le Marchand a tenu à remettre les pendules à l'heure ce jeudi, au lendemain de la garde à vue de sa fille pour conduite sous l'emprise de stupéfiants...

Entre vie publique et vie privée, la frontière est souvent ténue, surtout quand il s'agit de la progéniture d'une figure aussi médiatique que Karine Le Marchand. L'animatrice emblématique de L'Amour est dans le pré a été obligée de réagir, ce jeudi, à la suite d'une tempête médiatique visant sa fille, Alya, âgée de 21 ans. Point de départ de son courroux : hier soir, Le Figaro a publié un article sur son site Internet révélant que l'adolescente avait été placée en garde à vue à la suite d'un contrôle routier effectué dans la matinée, dans le XVIe arrondissement de Paris. Le motif : "conduite sous l'emprise de stupéfiants", un test positif au cannabis ayant été effectué.

Ce n'est pas tant l'infraction qui a mis le feu aux poudres, que la façon dont elle a été gérée par les médias, mais aussi par les policiers. Karine Le Marchand a aujourd'hui vigoureusement réagi face à ce qu'elle considère comme une injustice doublée d'une intrusion malveillante dans sa vie familiale. Dans sa diatribe, publiée sur Instagram dans la journée, Karine Le Marchand souligne d'abord l'omniprésence du cannabis dans la société française, rappelant qu'en 2021, la moitié de la population adulte avait admis avoir consommé cette substance au moins une fois dans sa vie.

Un "protocole" avec des "des bonbons substitutifs"

Loin de vouloir minimiser l'usage du cannabis par sa fille, l'animatrice souligne ensuite la démarche de celle-ci pour s'en éloigner, via un protocole d'arrêt et l'utilisation de substituts. Alya aurait "justement démarré depuis des semaines un protocole d'arrêt du cannabis, et mange des bonbons substitutifs au cannabis", écrit sa mère. Et d'ajouter, comme pour expliquer la garde à vue de la veille : "Le cannabis apparaît dans les tests même jusqu'à 70 jours après son absorption. Et même le CBD peut créer des tests positifs".

Karine Le Marchand s'est aussi attaquée à des rumeurs malveillantes, prétendant que sa fille conduisait sans permis au moment des faits. Rumeur qu'elle qualifie de "fantasme des rageux habituels". "Il était 10h du matin et elle allait faire des courses à ma demande", assure l'animatrice.

Déjà une interpellation en 2020

Ce n'est pas la première fois que la fille de Karine Le Marchand se trouve dans le viseur des rumeurs et de la presse people. Une plainte avait été déposée par l'animatrice en 2020 contre Mimi Marchand, une figure emblématique de ce milieu, pour tentative d'extorsion. Selon Karine Le Marchand, après avoir été interpellée et interrogée à Paris pour une "bêtise d'adolescents", Alya avait été abordée à sa sortie par un paparazzi. Mimi Marchand aurait ensuite proposé de lui livrer les photographies contre paiement.

Après cette nouvelle arrestation, Karine Le Marchand a réitéré son soutien envers sa fille : "Ma Princesse, je te défendrai jusqu'à ma mort. Je t'aime à la folie, je suis fière de ce que tu es, de ta gentillesse pure, de ta sensibilité et de ton intelligence," a-t-elle écrit sur Instagram, soulignant les défis d'avoir 21 ans et, plus encore, d'être la fille d'une célébrité.