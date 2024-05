Laurent Ruquier va s'enfermer avec son compagnon pendant plusieurs jours devant les caméras pour un jeu TV

Laurent Ruquier franchit un nouveau pas dans la télévision de divertissement. Après Mask Singer, il va participer à un célèbre jeu TV avec son compagnon...

Après un bref passage sur la chaîne d'info BFMTV, Laurent Ruquier fait un retour tonitruant dans la télévision de divertissement cette année avec sa participation à Mask Singer, sur TF1, où il fait partie de l'équipe des enquêteurs aux côtés de Kev Adams, Chantal Ladesou et Inès Reg. Il va encore s'amuser un peu plus en 2024 puisqu'il est aussi annoncé au casting d'un célèbre jeu de M6 dans les prochains mois.

Et cette fois, Laurent Ruquier va aussi dévoiler au grand public une facette de sa vie privée puisqu'il va participer à cette émission avec son compagnon. Le couple va s'enfermer pendant plusieurs jours dans un château, le château de Biron, en Dordogne, pour une partie stratégique faite d'intrigues en tous genres, de mensonges et de complots. C'est en effet le jeu Les Traîtres qui a convaincu la star du PAF et son conjoint. Présenté par Eric Antoine, il repose sur un concept simple : des célébrités sont divisées en deux groupes, les "traîtres" et les "loyaux". Les uns doivent mentir aux autres, qui doivent de leur côté les démasquer pour l'emporter.

© M6

La saison 2, diffusée l'été dernier, avait tenu en haleine les téléspectateurs, avec son lot d'alliances et de trahisons. En finale, c'est la Youtubeuse Juju Fitcats qui avait remporté la victoire et les 20 000 euros promis au vainqueur. Pour cette troisième saison, le couple formé par Laurent Ruquier et Hugo Manos devra donc tenter à son tour de relever le défi. L'animateur des Grosses Têtes, âgé de 61 ans, et son compagnon de 35 ans, coach sportif de profession, vont devoir unir leurs forces et leur sens de la stratégie pour espérer aller le plus loin possible dans l'aventure.

La relation de Laurent Ruquier et Hugo Manos, officialisée en 2022 après des mois de rumeurs, a fait couler beaucoup d'encre en raison de leur différence d'âge. Après avoir longtemps gardé sa vie privée secrète, Laurent Ruquier assume désormais pleinement son histoire d'amour avec l'influenceur, de 25 ans son cadet. Le couple s'affiche régulièrement lors d'événements mondains et sur les réseaux sociaux. Hugo Manos a même fait une apparition surprise sur le plateau des Enfants de la Télé pour les 60 ans de son compagnon. Une preuve que l'animateur est prêt à exposer davantage sa vie privée, loin des studios de télévision ou des planches de théâtre où il excelle d'ordinaire.

Plus qu'un simple jeu, leur participation aux Traîtres représente donc une nouvelle étape dans la médiatisation de leur couple. Laurent Ruquier a justifié sa décision comme une nouvelle page de sa vie personnelle et professionnelle. Hugo Manos, de son côté, a également ses propres défis à relever. Après une période difficile suivant son éviction de l'émission TPMP People sur C8, il trouve dans Les Traîtres une chance de rebondir.

Outre Laurent Ruquier et Hugo Manos, la production des Traitres a déjà révélé la participation de plusieurs autres personnalités. Parmi elles, on retrouve les influenceurs Crazy Sally, Studio Danielle et Arthur Lombard, ainsi que des comédiens bien connus tels que Laly Meignan et Jean-Christophe Bouvet. Le rappeur Stomy Bugsy et l'humoriste Julie Ferrier viennent également enrichir ce tableau déjà coloré. La date de diffusion n'a pas encore été dévoilée.