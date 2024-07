Humilié, censuré, puni... Cyril Hanouna a passé une très mauvaise semaine

Cyril Hanouna traverse une période très difficile. Entre critiques, sanctions et menaces sur la fréquence de C8, l'animateur vedette accumule les mauvaises nouvelles.

Cyril Hanouna n'est pas au mieux de sa forme. Et il n'est pas au bout de ses peines. Depuis une dizaine de jours, l'animateur star de C8 enchaîne les déconvenues avec comme point d'orgue les résultats des élections législatives, qui ont tourné par surprise à l'avantage (très mince) de la gauche. Celui qui a ostensiblement fait campagne à la télévision, mais aussi à la radio, contre le Nouveau Front populaire et notamment La France insoumise, avait juré de quitter la France en cas de victoire de ces derniers (le 12 juin dans son émission TPMP). Une promesse qui lui a été rappelée avec insistance sur les réseaux sociaux toute la semaine. Pour l'aider à tenir parole, le site L'Esprit Critique a même lancé une cagnotte en ligne intitulée "Au revoir Cyril", histoire de financer son départ. Une initiative qui a tourné en ridicule les déclarations de l'animateur.

Car Cyril Hanouna est loin de faire l'unanimité. Ces derniers jours, il a provoqué le malaise à Europe 1, où il est arrivé mi-juin pour une émission politique sur les législatives justement. La radio a été mise en demeure à peine dix jours plus tard, le 27 juin, par l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, qui a estimé que l'animateur y manquait de "mesure" et d'"honnêteté". Hanouna a aussi essuyé la bronca de nombreuses personnalités de gauche, comme la chanteuse Zaho de Sagazan, qui l'a associé à une "diabolisation de la gauche et dédiabolisation de l'extrême droite par les médias depuis des semaines [...] absolument immonde" et lui a même adressé "un gros mais vraiment gros fuck". Des propos qui lui ont valu une sanction de la part de la direction d'Europe 1, qui a décidé de boycotter ses morceaux...

Mais le coup le plus dur pour Hanouna est venu de sa propre chaîne. Face aux multiples dérapages de TPMP, régulièrement épinglés par l'Arcom, C8 a en effet décidé de priver l'émission de direct à la rentrée et de la diffuser avec un léger différé. Un changement de taille pour ce programme qui a bâti son succès sur sa capacité à créer le buzz en direct. Cyril Hanouna devra désormais composer sans cet atout majeur.

Il faut dire que C8 est elle aussi menacée. Le Conseil d'État vient de confirmer l'amende record de 3,5 millions d'euros infligée à la chaîne après les insultes de Cyril Hanouna lui-même contre le député LFI Louis Boyard en novembre dernier. Une autre amende de 500 000 euros a également été validée suite à des propos tenus par un invité de TPMP sur une prétendue drogue à base de sang d'enfants consommée par des personnalités. Au total, les dérapages de Cyril Hanouna ont déjà coûté plus de 7,5 millions d'euros à C8.

Mais le pire reste peut-être à venir. Alors que les autorisations d'émettre sur la TNT arrivent à échéance en 2025, C8 peine à convaincre l'Arcom de lui renouveler sa fréquence. Lors de son audition devant le régulateur mardi, elle a dû défendre un bilan particulièrement lourd et s'engager à mettre en place de nouveaux garde-fous. Pas sûr que cela suffise à rassurer une Arcom excédée par les frasques à répétition de l'animateur.