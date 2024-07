Ce pays européen n'a rien vu venir, une nouvelle arnaque sur l'eau en bouteille cible les touristes

Des touristes en vacances alertent : ils se sont faits surprendre au moment de se désaltérer en pleine chaleur.

C'est devenu la quête principale de nombreux touristes, surtout en bord de mer ou dans des zones où la chaleur, voire les canicules, s'installe. L'été, trouver de l'eau à un prix raisonnable sur son lieu de vacances est source de nombreux bons plans et astuces. L'eau du robinet vendu comme de l'eau en bouteille en est une mais l'été 2024 pourrait être celui d'une toute nouvelle arnaque dans un pays européen. La presse d'un pays très touristique l'été a prévenu les touristes qui s'y rendent en masse.

Cet été encore, la Grèce sera évidemment une destination prisée des vacanciers européens. Elle s'apprête à accueillir des milliers de touristes en juillet et en août, d'Athènes à Mykonos, de Santorin et les îles des Cyclades jusqu'à la Crète. Mais alors que le mercure grimpe, les visiteurs font face à un casse-tête inattendu : trouver de l'eau sans se faire avoir en payant le prix fort. En effet, si le gouvernement grec a plafonné le prix des bouteilles de 50cl à 60 centimes d'euro depuis le 1er juillet, ces dernières se font rares dans les lieux très fréquentés.

"Près de l'Acropole, impossible de trouver des petites bouteilles, seulement des jus de fruits à 4-5 euros ou alors de l'eau tiède", se plaint un touriste dans un reportage de la chaîne Alpha TV. Un constat partagé par de nombreux visiteurs qui déplorent l'absence de points de vente proposant le format 50cl, pourtant idéal pour se désaltérer rapidement lors des visites.

Cette pénurie semble en réalité résulter d'un contournement de la loi par certains commerçants. Car si le prix est plafonné sur les 50cl, rien n'empêche de vendre des bouteilles plus grandes à des tarifs bien supérieurs ! Résultat, dans les aéroports, les ferrys, les gares routières ou encore près des sites archéologiques bien connus de Grèce, difficile de trouver des bouteilles de 50 centillitres à 60 centimes. Vous n'y trouverez que des grands formats ou des bouteilles de 75 centillitres non concernés par le plafonnement et vendus à prix d'or aux touristes assoiffés.

Une pratique d'autant plus problématique que s'hydrater est crucial lors des fortes chaleurs qui s'abattent sur la Grèce en été. Avec des températures dépassant allègrement les 30°C, boire de l'eau en quantité suffisante est indispensable pour prévenir les coups de chaleur et la déshydratation. Les autorités sanitaires recommandent d'ailleurs de privilégier l'eau en bouteille, plus sûre que l'eau du robinet.

Face à cette situation, le gouvernement grec est déjà intervenu par le passé pour faire respecter le plafonnement sur les petits formats. Mais le problème perdure, au grand dam des touristes pris au piège de cette faille juridique en pleine canicule. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut donc faire le plein de petites bouteilles dès que possible...