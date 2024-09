Reporter à France TV, Ben Barnier a eu une drôle de mésaventure avec Michel Barnier et... Google

Journaliste pour France info et France 2, Ben Barnier a déjà vécu une drôle de mésaventure à cause de son patronyme...

Son visage ne vous est peut être pas totalement inconnu. Journaliste et Grand Reporter pour la chaîne France info et pour France 2, pour lesquelles ils suit notamment la campagne des élections américaines actuellement, Ben Barnier a vécu une étrange mésaventure il y a quelques années. La faute évidemment à son patronyme, qui a d'ailleurs connu un pic de recherches ce jeudi 5 septembre, avec la nomination de Michel Barnier à Matignon.

Il y a tout juste trois ans, en septembre 2021, alors que Michel Barnier était candidat au congrès des Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2022, la biographie de l'ancien ministre et eurodéputé, négociateur de l'UE au moment du Brexit, refait surface. On se penche sur ce vieux ponte de la politique française et sur sa famille, comme on le fait de nouveau aujourd'hui même, non sans une certaine frénésie. Ben Barnier est déjà à l'époque un visage plus ou moins connu des habitués de l'audiovisuel public. Sauf qu'en cherchant "Ben Barnier" dans Google, on trouve alors rapidement et directement dans les suggestions du célèbre moteur de recherche, la mention du "fils de Michel Barnier", comme le journaliste s'en est ému sur Twitter.

"Ça n'est pas mon père"

Le 17 septembre 2021, le reporter épinglait directement le moteur de recherche sur le réseau à l'oiseau bleu : "Cher @GoogleFR on peut arrêter la blague du faux fils de Michel Barnier ? Je ne suis pas le fils du politicien. Je n'ai rien contre lui. Il est intelligent, sympa, bien élevé. Aucun souci. Mais ça n'est pas mon père." Dans son thread, Ben Barnier se sentira même obligé de faire référence à ses propres géniteurs décédés. "Mes parents s'appellent Bernard et Sylvie (✝️). C'est à eux, leur amour, leur intelligence, leur ouverture internationale, que je dois ma carrière de grand reporter à la TV américaine puis à France TV, et non pas à l'artisan (de l'accord) du Brexit", écrira-t-il.

Quelques jours plus tard, Ben Barnier évoquera des "démarches fastidieuses pour corriger l'info", sans succès. "@GoogleFR vient de m'informer gentiment que j'ai tort et que je suis bien le fils de Michel Barnier ????", ironisait le journaliste, ajoutant, d'un ton plus grave : "ça me fait un peu flipper quand je pense qu'on démarre 95% de nos démarches en ligne par une recherche Google". A l'appui, une capture de la réponse de la firme de Mountain View, assurant pourtant avoir "examiné [ses] commentaires". "Malheureusement, la modification que vous voulez apporter concernant 'Ben Barnier' n'est pas possible pour le moment. Certains éléments de la recherche Google, comme les contenus de sites Web accessibles au grand public, ne peuvent être modifiés ou supprimés que s'ils contiennent des informations inexactes", se verra-t-il répondre.

Il faut croire que depuis, Google a revérifié l'exactitude de l'information, puisqu'en 2024, la même suggestion de Google pour "Ben Barnier" affiche "Ben Barnier journaliste". Même si les "recherches associées", que Google met encore et toujours en avant (voir la capture ci-dessus), semblent toujours se tourner quant à elle vers un certain "fils de Michel Barnier"... Gageons que les oreilles de Ben Barnier ont légèrement sifflé en ce jour de fumée blanche pour Matignon.