Jean-Pierre Foucault aussi a gagné des millions, ses salaires de nabab à la télé ont fini en fortune colossale

Jean-Pierre Foucault fait son grand retour dans "Qui veut gagner des millions ?" cette semaine. Une émission qui n'a pas fait que la fortune de ses candidats...

Figure emblématique du petit écran, Jean-Pierre Foucault s'apprête à faire son retour dans Qui veut gagner des millions ?. Cette fois, c'est en tant que candidat de luxe qu'il participera à une édition exceptionnelle du jeu, dont on célèbrera les 25 ans. Une soirée, animée par Arthur sur TF1, ce vendredi 20 septembre, qui ne manquera pas de ravir les téléspectateurs, nostalgiques de l'époque où l'animateur marseillais s'assurait d'avoir "le dernier" mot de tout un chacun, selon la formule mythique.

À 76 ans, Jean-Pierre Foucault a désormais considérablement réduit ses activités et profite de la vie dans sa villa de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. Il n'envisage pas pour autant de raccrocher définitivement, gardant chaque année l'animation du concours Miss France, qu'il présente depuis 1995. "Ce n'est qu'une fois par an, et c'est un vrai plaisir [...]. C'est la seule dernière grande émission de divertissement en direct. Et cette adrénaline, c'est mon métier, c'est ma vie", confiait-il au Parisien en 2022.

C'est aussi un joli salaire... Selon des chiffres dévoilés par Capital il y a quelques années, l'animateur percevrait pas moins de 35 000 euros par édition du concours. Des émoluments à la hauteur de sa notoriété et de ses audiences, mais surtout l'équivalent d'un beau salaire annuel pour beaucoup de Français. Concernant Qui veut gagner des millions ?, qu'il a présenté pendant près de 19 ans entre 2000 et 2019, son salaire se serait élevé à 15 000 euros par émission. Moins cependant que Sacrée soirée qui lui rapportait à la grande époque 30 000 euros.

S'y ajoutent les innombrables tirages du Loto qui, quant à eux, lui auraient rapporté 4000 euros à chaque passage à l'antenne. Soit quelques minutes à l'écran. Jean-Pierre Foucault a déjà justifié ces chiffres vertigineux par une de ces formules dont il a le secret : "d'une façon générale, l'argent que je gagne, je ne le gagne pas pour 50 minutes d'émission, mais pour 42 ans de métier et 50 minutes d'émission".

A la tête de sa société de production Parasol Productions, Jean-Pierre Foucault se serait versé au meilleur de son activité de 400 000 à 800 000 euros par an, indique aussi Capital. Sa fortune a été placée dans de nombreuses sociétés, l'immobilier, des restaurants à Paris, des films publicitaires, un groupe d'écoles à Marseille, ainsi que dans de juteux investissements boursiers. Il a aussi investi dans des centrales photovoltaïques et des sociétés d'énergies renouvelables en Guadeloupe et à Saint Domingue.

Cette fortune lui aura même attiré des ennuis avec le Fisc, qui l'a contraint à payer 365 394 euros d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 2022, pour avoir un peut trop forcé sur l'optimisation fiscale entre 2011 à 2015, via sa société justement. Selon les agents de l'administration fiscale, Parasol Production se concentrait alors davantage sur la gestion de l'argent du présentateur (un patrimoine estimé à 7,5 millions d'euros environ) que sur son activité d'animateur...