Jean- Marie Bigard se lamente de sa misérable retraite, mais beaucoup de Français en rêveraient

Jean-Marie Bigard dit avoir perdu sa fortune à cause des impôts et estime toucher une pension de retraite trop faible. Ce qui mérite vérification...

Jean-Marie Bigard n'aime pas vraiment les impôts. Et il le fait régulièrement savoir. Invité de TPMP sur C8 dimanche dernier pour promouvoir son spectacle, "J'arrête les conneries", à partir du 12 octobre, l'humoriste s'est laissé aller à quelques confidences sur ses finances personnelles. A 70 ans, il a notamment évoqué son train de vie de retraité et has been du show business français. "Je ne suis plus la star du zoo, mais les gens s'arrêtent encore devant ma cage", s'est-il amusé avec une pointe de mélancolie assez prononcée : "Les gens me remercient d'exister, même si maintenant je ne suis plus qu'une merde".

Des mots que Cyril Hanouna ne pouvait laisser sans réponse. "J'aime ce mec parce qu'il est exceptionnel […] Tu es une immense star, tu ne t'en rends pas compte. Tu dis que tu es une merde, mais je crois que tu es un fou", a-t-il lâché dans une déclaration d'amour à son ancien chroniqueur, peu avare en déclarations choc et en polémiques. De quoi toucher le sentimental Jean-Marie Bigard en plein coeur, qui est apparu la larme a l'oeil.

Les déclarations de l'humoriste sur ses finances, elles, ont donné lieu à une séquence plus brut de décoffrage, même si elle à conservé son côté larmoyant voire pleurnichard. Durant sa carrière, Jean-Marie Bigard affirme avoir empoché entre 80 et 100 millions d'euros et estime même avoir plafonné à "100 000 euros par jour" durant sa tournée des Zéniths à la grande époque. "Tout s'est barré où ? Chez Michel Barnier !", a-t-il ensuite ajouté, pointant une fiscalité qu'il l'aurait "pressé comme un citron".

"Je n'ai jamais défiscalisé dans les îles. Ma conclusion, c'est que quand tu payes tout comme un honnête citoyen que je suis, en fait il ne te reste rien", s'est-il lamenté. Au moment d'évoquer le montant de sa retraite, l'humoriste a regretté ne toucher plus que "6000 balles par mois", une somme qui aurait pu être divisée par deux s'il n'avait pas été auteur. "On ne paye pas les interprètes, on ne paye que les auteurs. Si je n'avais pas été auteur, j'aurais eu droit à peu près à 3000 balles de retraite", a-t-il estimé.

Cyril Hanouna n'a sans doute pas jugé bon de le lui rappeler : le montant moyen de la pension de retraite en France dépasse tout juste les 1500 euros bruts par mois, selon l'édition 2023 du Panorama annuel "Les retraités et les retraites" publié par la Drees. Et selon l'enquête Revenus fiscaux et sociaux de l'Insee, le niveau de vie médian des retraités vivant en France métropolitaine (hors Ehpad) s'élève à 1900 euros par mois. Il est d'ailleurs un peu plus élevé que le niveau de vie médian de l'ensemble de la population, qui est lui de 1840 euros par mois.

Les internautes, eux, s'en sont souvenu sur les réseaux sociaux. "6000 euros, le pauvre, il va finir à la soupe populaire", a écrit un internaute sur Twitter. "Je ne sais pas s'il se rend compte de la chance qu'il a. La plupart des gens n'auront jamais une telle retraite", commente un autre.