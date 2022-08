Jean-Marie Bigard : malade ? Ses ennuis de santé dévoilés sur fond de conflit d'argent

L'humoriste Jean-Marie Bigard entre dans un conflit professionnel avec sa productrice, qui a financé un spectacle explosif : il devait monter sur scène avec Dieudonné. L'humoriste a renoncé, mais il s'expose à des déconvenues d'argent gigantesques.

Jean-Marie Bigard est-il au bord de la mort, comme a semblé sous-entendre sa productrice Chrystel Camus sur la plateau de Touche Pas à Mon Poste le 30 août 2022 ? Celle-ci est venue à l'émission de Cyril Hanouna pour donner des éclaircissements sur son prochain spectacle en préparation, "Foutu pour Foutu". Jean-Marie Bigard, lui, a indiqué qu'il avait abandonné son projet -qui avait tout pour créer une immense polémique- : faire un spectacle avec le polémiste Dieudonné.

Reste que sa productrice, qui est liée à lui jusqu'à fin 2023, n'est pas du tout d'accord avec le comédien et humoriste. "Je ne peux pas défendre un artiste qui n'assume pas son contrat de production. S'il ne fait pas ce spectacle, à la fin de notre contrat, je devrais entamer une procédure. Pour les sociétés que je représente, cela peut s'élever à 10 millions d'euros minimum car il n'y a pas que ma société qui est concernée", a-t-elle indiqué. "La production de Dieudonné pourrait demander des dommages et intérêts".

La productrice de l'humoriste a rapidement mis sur la table des éléments de vie privée de son client, en parlant de sa santé, comme pour mettre sur la table un sujet expliquant la potentielle annulation de sa tournée. On devine des enjeux financiers considérables et de probables considérations avec des assureurs. "Il faut savoir que Jean-Marie et Dieudonné sont très gravement malades, ils ont voulu se rassembler tous les deux car ils savent que c'est leur dernier spectacle, c'est la vérité", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Je travaille depuis longtemps avec Jean-Marie, il a 68 ans. [...] Il a un diabète très élevé, il a une polyarthrite très élevée aussi et des problèmes de cœur. J'ai eu il y a quatre ans, des spectacles avaient été annulés, car il nous avait fait des AVC sur scène". Selon la productrice, Jean-Marie Bigard a émis le souhait d'annuler sa tournée avec Dieudonné sous pression de Laurent Ruquier. "Jean-Marie devait faire ce spectacle mais Laurent Ruquier lui a proposé de revenir aux Grosses Têtes donc il a énormément peur qu'en faisant ce spectacle, il ne puisse plus avoir ce contrat avec Laurent", a-t-elle assuré.

Et de sous-entendre qu'un conflit professionnel et d'argent est envisagé : "Pour l'instant, je n'ai pas engagé de procédure. [...] Si demain, il voudrait faire un autre spectacle ou d'autres engagements professionnels, il faudra que j'agisse sur les clauses du contrat. [...] Ça peut être comme une guillotine [...] Il peut y avoir une saisie conservatoire de ses revenus".

En savoir plus

Biographie de Jean-Marie Bigard - Né le 17 mai 1954, Jean-Marie Bigard est un humoriste français, connu pour ses sketchs au langage fleuri, qui ont fait son succès. Après une adolescence difficile, Jean-Marie Bigard abandonne très vite les études. Contraint par ses parents, il accepte un petit boulot de barman, dans lequel il n'est pas à l'aise. Il en profite pour faire ses débuts sur les planches dans des petits théâtres. L'un d'entre eux est géré par celui qui deviendra comique également et l'un de ses plus fidèles amis : Tex.

Les deux compères postulent, ensemble, au Petit Théâtre de Bouvard en 1984, espérant être repérés par cet homme influent : une idée qui ne servira que Tex, Bigard se faisant rejeter sèchement par Philippe Bouvard. Les débuts parisiens de Jean-Marie Bigard sont difficiles, il vit grâce aux à l'aide de ses amis, mais les salles ne se remplissent pas. Le déclic surviendra grâce à la télévision.

En 1986, Jean-Marie Bigard intègre "La Classe", une émission d'humour où il écrit et joue des sketchs très régulièrement, témoignant de son côté prolifique en tant qu'auteur. Jean-Marie Bigard joue de nombreux one-man shows dont certains s'achèvent à Bercy ou au Stade de France. Cette émission le révèle au grand public. Ses premiers sketchs à succès, graveleux, voire vulgaires attirent l'attention du public et Bigard connaît enfin le succès. Il est l'un des humoristes préférés des Français, notamment en raison de sa grande générosité (il est parrain des "Bouchons d'Amour", une association caritative). En 2013, il a été juré de l'émission "On ne demande qu'à en rire", où il prodiguait des conseils aux jeunes humoristes.

Le 23 mai 2014, il présente son spectacle Bigard fête ses 60 ans en présence de plusieurs personnalités, avant de monter en octobre 2015 le one-man show "Nous les femmes". En pleine représentation à Florac le 14 août 2016, l'humoriste s'effondre sur scène après avoir frôlé une septicémie mortelle, suite à une infection liée à une opération dentaire. Il donne en 2017 son dernier spectacle, "Il était une fois" : ""Je l'annonce : ce sera mon dernier spectacle. Et il est temps que ça se termine, j'ai 63 ans."

De 1991 à 2009, Jean-Marie Bigard est marié à une danseuse brésilienne prénommée Claudia. Ensemble, ils donnent naissance à leur fils, né d'un don d'ovocyte. Son jumeau n'a toutefois pas survécu. Le couple se sépare peu de temps après la naissance de leur enfant. Le couple divorce en janvier 2011. Toutefois, Jean-Marie Bigard est déjà en couple avec la comédienne Lola Marois (Plus belle la vie), qu'il épouse en juin 2011. Le couple aura des jumeaux nés en 2012.

Jean-Marie Bigard a songé à se présenter à la présidentielle

Jean-Marie Bigard a exprimé en 2020 pendant plusieurs mois son envie de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Objectif affiché : "foutre un sacré bordel" et porter la voix des plus faibles. Au mois de juin 2020, cependant, l'humoriste exprimait son envie de se retirer de la course avant de se raviser fin juillet 2020. "Je ne me suis pas retiré" disait-il. "Je ne jette pas l'éponge, je suis ravi de faire peur à cette bande d'enc****". C'est lors de cette annonce, faite sur Twitter, que Bigard annonçait être en quête des 500 signatures nécessaires à l'officialisation de sa candidature.

En septembre 2020, il a toutefois fini par annoncer son retrait de la course :"Je suis trop sensible pour continuer à ce jeu dangereux" a-t-il annoncé dans un tweet accompagné de sa prise de parole sur CNews qui l'interrogeait sur les récents propos de François Cluzet à son encontre. "Françaises, Français, c'est un scoop aujourd'hui je me retire officiellement de cette candidature à la présidentielle. [...] Je suis convaincu par tous mes amis que je serai beaucoup plus efficace et sans doute plus dangereux pour tous ces gens-là en étant drôle plutôt qu'en colère. Je me retire avec joie, je suis trop sensible pour faire ce job. Je ne peux pas aller jouer sur le terrain avec des crabes qui puent. Je préfère hurler de la tribune. Je veux rester libre, je veux rester solidaire et je veux rester avec les plus démunis. Et surtout, je ne roule pour personne, que pour le peuple français qui souffre."