Les têtes vont valser au JT : de nouveaux visages arrivent aux 20 Heures de TF1 et de France 2 cette semaine

Cette semaine, les téléspectateurs des JT de 20h sur TF1 et France 2 risquent d'être surpris par de nouveaux visages.

Le JT de 20 heures a perdu de sa superbe depuis l'émergence d'Internet et des plateformes. Mais il reste la "grand messe" du début de soirée pour des millions de Français chaque jour. Et la guerre que se livrent TF1 et France 2 pour être en tête des audiences reste musclée, avec d'un côté Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray devenus les visages de l'info sur la Une et de l'autre Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse sur la deuxième chaîne.

Comme lors de chaque période de vacances, ce quatuor de stars va laisser sa place à partir de lundi à des doublures, elles aussi choisies avec soin par les deux directions de l'information. Mais cette année, les changements risquent de surprendre tant ils sont radicaux, puisque tous les visages changent ou presque.

Sur la chaîne publique , c'est un véritable jeu de chaises musicales qui s'est opéré ces dernières semaines. Tout a commencé avec le transfert de Thomas Sotto, qui présentait Télématin et les JT du week-end, vers la matinale de RTL fin août. Pour le remplacer et donc pour suppléer Laurent Delahousse le week-end, France 2 a recruté Julien Arnaud, jusqu'ici joker du 20h sur TF1. Mais ce mercato a finalement rebattu aussi les cartes concernant le remplacement d'Anne-Sophie Lapix en semaine.

Jean-Baptiste Boursier et Julien Arnaud. © Sipa

Selon Le Parisien, les prestations de Karine Baste, joker d'Anne-Sophie Lapix depuis 2020, étaient en effet loin de faire l'unanimité. La chaîne a donc finalement décidé de confier cette mission à Julien Arnaud. Pour remplacer Laurent Delahousse le week-end, c'est Sonia Chironi qui tiendra la barre du JT pendant les congés, comme elle l'avait déjà fait avec succès fin août. Enfin, aux commandes de Télématin, Louise Ekland et Jean-Baptiste Marteau assureront l'intérim pendant les absences de Flavie Flament et Julien Arnaud. Selon un connaisseur du dossier cité par Le Parisien, l'ensemble du dispositif ne sera cependant totalement en place qu'à Noël. Maya Lauqué pourrait notamment prendre la suite de Nathanaël de Rincquesen comme joker du 13h après la Toussaint.

Julien Arnaud parti de TF1, la première chaîne a choisi de son côté un visage déjà connu pour le remplacer puisque c'est Jean-Baptiste Boursier qui prend place dans le fauteuil de Gilles Bouleau pour présenter le 20 heures de TF1 en semaine pendant les vacances. La chaîne a en effet choisi le journaliste de 48 ans, qui officiait jusqu'à présent sur BFMTV, pour être le nouveau joker de son présentateur vedette. La chaine n'a pas choisi ce nouveau joker par hasard puisqu'elle aurait fait passer des tests à neuf personnes pour ses JT de 13 heures et du 20 heures !

Jacques Legros et Audrey Crespo-Mara demeurent respectivement les jokers du 13 heures en semaine et des JT du week-end sur TF1. Simple jeu de chaise musicale ou nécessité de donner un nouveau souffle à ces éditions phares ? Les deux chaînes jouent en tout cas très gros, surtout que les téléspectateurs mettront sans doute un peu de temps à s'habituer à tous ces nouveaux visages...