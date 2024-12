Les "footballeurs noirs", les "hommes blancs", DSK... Patrick Sébastien a décidé de tout lâcher dans son livre

Patrick Sébastien publie en cette fin d'année "Le Carnaval des ambitieux" où il dézingue pas mal de ses ennemis de la TV et d'ailleurs. Avec quelques dérapages pas vraiment contrôlés...

Le livre lui permet de faire la tournée des médias depuis quelques jours. En tout cas ceux qui ont accepté de l'inviter... Patrick Sébastien a publié "Le Carnaval des ambitieux" aux éditions XO, fin novembre. Le 22e ouvrage de cette bonne vieille figure de la télévision, qui célèbre à cette occasion ses 50 ans de carrière. Un anniversaire qui se fera loin des caméras, Patrick Sébastien ayant été évincé de France Télévisions en 2018 et n'y étant plus vraiment le bienvenu.

Dans cet ouvrage polémique, celui qui organise encore "Le plus petit cabaret du monde" en province dresse les portraits des différentes personnalités (principalement masculines) qu'il a croisées dans sa carrière, d'anciens présidents, comme Nicolas Sarkozy, à des artistes comme Patrick Bruel, Jean Dujardin, ou encore Dany Boon. Si beaucoup subissent les attaques en règle et le fiel de l'auteur, peu connu pour sa retenue, d'autres ont droit à des portraits un peu plus flatteurs.

© Editions XO

C'est le cas en particulier de personnalités sulfureuses, comme Dominique Strauss-Kahn, Alain Delon ou encore Gérard Depardieu. Un des sommets du livre est d'ailleurs la théorie de l'ex-animateur sur l'affaire DSK. Patrick Sébastien affirme détenir des informations confidentielles prouvant l'innocence de l'ancien directeur du FMI, un temps favori à la présidentielle de 2012. La source qu'il cite dans l'ouvrage ? Une ancienne maîtresse commune ! La preuve ? Sur l'oreiller, celle-ci lui aurait dépeint un "charmeur délicat" qui n'aurait "jamais vraiment été violent". Suffisant selon lui pour évacuer les accusations de viol de Nafissatou Diallo au Sofitel de New York en 2011...

Il y a aussi des tirades qu'on n'arrive pas vraiment comprendre (ou peut-être qu'on ne souhaite pas vraiment essayer de comprendre) : "Les meilleurs footballeurs sont noirs et les harceleurs sexuels blancs", lance par exemple tout de go un Patrick Sébastien décidemment en verve, au beau milieu d'un chapitre, sans qu'on sache vraiment où est le rapport. Même quand l'auteur souligne "une étrange parité intéressante à analyser", beaucoup n'y verront qu'un sous-entendu raciste à peine voilé.

Patrick Sébastien enfonce le clou en commentant les JO de Paris, se réjouissant surtout des médailles remportées par "des mâles blancs au patronyme on ne peut plus franchouillard", comme Léon Marchand ou Antoine Dupont. À l'inverse, il critique la cérémonie d'ouverture "woke" de Thomas Jolly qui aurait mis "hors-jeu" ceux de sa "race".

Sa "race". Le mot a donc bien été écrit et c'est finalement là tout le but de ce livre : dénoncer ce "sale temps" qui court "pour les Gaulois de souche attachés à leurs racines" et défendre les "hommes blancs de plus de 50 ans". Car ce sont eux, évidemment, les vrais boucs-émissaires de cette société société dirigée par le "wokisme" et la "bien-pensance". Tout ce qui semble provoquer aujourd'hui l'aigreur d'un Patrick Sébastien très amer dans ce brûlot, sans doute réservé à ses fans les plus fidèles et à un certain public. Les autres peuvent s'en passer sans doute.