Miss France : Cindy Fabre en dit un peu plus sur son départ brutal, mystère sur les raisons de la rupture

Cindy Fabre, Miss France 2005, quitte brutalement ses fonctions de directrice du concours Miss France. Un départ mystérieux et inattendu qui soulève de nombreuses interrogations...

L'annonce est tombée comme un couperet ce mercredi 22 janvier 2025. Cindy Fabre, Miss France 2005 qui occupait le poste de directrice du concours national depuis août 2022, quitte ses fonctions "d'un commun accord avec la Présidence du concours" selon les informations du Parisien, confirmées par un communiqué du Comité Miss France dans la matinée. Une nouvelle qui a pris tout le monde de court, y compris les habitués, qui s'interrogent désormais sur les raisons de ce départ soudain.

Dans le communiqué officiel, Frédéric Gilbert, le Président de la société Miss France, a tenu à remercier Cindy Fabre "de son accompagnement et de sa collaboration durant ses trois dernières années". Il a souligné qu'elle avait "permis d'assurer une continuité et de préserver les valeurs du concours" durant son mandat. Des mots soigneusement choisis qui ne révèlent cependant rien sur les circonstances exactes de ce départ prématuré.

De son côté, Cindy Fabre a remercié "toutes les équipes de la société Miss France, les délégués et les partenaires avec lesquels elle a travaillé, ainsi que les Miss qu'elle a eu l'honneur d'accompagner". Elle a aussi publié un message sur son compte Instagram qui en dit un tout petit peu plus. "C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la fin de ma collaboration avec la Société Miss France, après trois années intenses et incroyablement enrichissantes", écrit-elle. Elle ajoute avoir "mis toute (son) énergie et (sa) passion dans cette aventure, avec la volonté sincère de contribuer à l'évolution du concours tout en préservant son identité et ses valeurs".

"J'aurais adoré continuer à porter cette mission"

La suite du message de Cindy Fabre suggère que ce départ n'était peut-être pas totalement désiré. "J'aurais adoré continuer à porter cette mission qui me tient tant à cœur, mais parfois, la vie nous invite à réécrire notre chemin", poursuit-elle de façon énigmatique. Difficile de ne pas y voir l'expression d'une certaine amertume.

Car Cindy Fabre, très proche de l'emblématique Geneviève de Fontenay, n'a passé que trois ans à la tête du concours. Nommée à la surprise générale à ce poste par Alexia Laroche-Joubert en 2022, elle était en charge de l'organisation du concours au niveau national, mais aussi de l'accompagnement des Miss France en titre lors d'événements en région.

Pour Cindy Fabre, un simple contrat non renouvelé

Mais selon les informations du Parisien, Cindy Fabre était seulement en "contrat de prestation" et non salariée du Comité Miss France. Contrat qui ne sera pas renouvelé, sans qu'aucune explication officielle ne soit donnée. À 39 ans, celle qui s'est mariée en juillet dernier et qui n'avait jamais cessé sa carrière de cheffe de projet événementiel à côté, va donc devoir tourner la page plus tôt que prévu.

Depuis la réorganisation des équipes en 2022, le rôle de la directrice du concours avait quelque peu évolué. Là où Sylvie Tellier, l'ancienne "patronne" des Miss, accompagnait systématiquement les reines de beauté à chacune de leurs sorties, le protocole s'est assoupli. Désormais, les deux dernières Miss France en date, Ève Gilles et Angélique Angarni-Filopon, se déplacent le plus souvent seules, gagnant ainsi en indépendance, indique Le Parisien. Alors simple coïncidence ou lien de cause à effet ? Le mystère reste entier.

L'ancienne Miss n'a donné aucune indication sur ses projets futurs, se contentant d'évoquer "un nouveau chapitre" et des "projets qui (lui) ressemblent profondément". Quant à sa succession, là encore, le flou est total. Qui pour reprendre le flambeau et accompagner la prochaine Miss France qui sera élue en décembre prochain ?