"The Voice 2025 : un grand retour et deux nouvelles stars dans le jury, les nouveautés de la saison 14"

La 14e édition de The Voice sur TF1, en 2025, a été annoncée comme celle du retour de Florent Pagny sur les fauteuils rouges, mais aussi la première pour deux stars de la chanson...

L'édition 2025 de The Voice a fait l'objet d'un communiqué de TF1 dès la mi-septembre 2024, avec quelques annonces fracassantes. Pour cette nouvelle saison, la production a décidé de marquer un tournant en modifiant le format, en accueillant de nouvelles personnalités au sein du panel des coachs et en renforçant la dimension émotionnelle du programme.

Parmi les figures marquantes de cette saison 2025 de The Voice, le retour de Florent Pagny a suscité une vive émotion dès son annonce par les producteurs. Après son combat contre le cancer, qui avait un temps fait grandir l'inquiétude sur son état de santé, le chanteur et coach historique du programme a pu de nouveau rassurer ses fans en revenant au casting. À ses côtés, deux nouvelles voix emblématiques de la chanson française, Patricia Kaas et Zaz, ont aussi rejoint l'aventure, aux côté de Vianney qui a rempilé pour une saison.

Deux nouvelles coachs et des changements

En plus des retours de Florent Pagny et Vianney dans The Voice, c'est surtout l'arrivée des deux nouvelles stars qui a fait sensation lors de la présentation de cette nouvelle saison. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, deux nouvelles voix féminines emblématiques rejoignent les célèbres fauteuils rouges, avec Patricia Kaas et Zaz.

Patricia Kaas, légende de la chanson française avec 37 ans de carrière et plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde, des tournées internationales et des collaborations prestigieuses avec des artistes tels que Jean-Jacques Goldman et Renaud, est une prise de taille pour TF1. " Je veux transmettre aux talents l'importance de la scène, de l'émotion vraie. Être authentique, c'est ce qui compte le plus ", confiait-elle lors de l'annonce. De son côté, Zaz, révélée en 2010 avec son tube "Je veux", est censée apporter une fraîcheur et une spontanéité au programme, parfois en mal de renouvellement. Et peut être aussi un public plus jeune...

The Voice édition 2025 affiche d'ailleurs quelques bouleversement dans le déroulement des étapes, même si les détails exacts restent encore secrets. La production a misé sur un nouveau plateau et des éléments visuels innovants.

Le programme

The Voice est une émission de télévision diffusée sur TF1 depuis 2012. Il s'agit de l'adaptation du télé-crochet néerlandais The Voice of Holland. Des espoirs inconnus de la chanson française viennent dévoiler leurs talents, d'abord au cours d'audition à l'aveugle, puis dans plusieurs affrontements musicaux, avant que le grand gagnant de la saison ne soit désigné par le public. Ils sont jugés et encadrés par quatre coachs. Plusieurs stars ont été révélées grâce à l'émission, comme Kendji Girac, Slimane, Camille Lellouche, Amir, Fréro Delavega ou encore Louane.

Nikos Aliagas présente cette émission depuis le lancement du programme, aux côtés de Karine Ferri de 2013 à 2021. Parmi les coachs de l'émission, on a pu apercevoir Florent Pagny, Jenifer, Garou, Louis Bertignac, Mika, Zazie, Matt Pokora, Pascal Obispo, Soprano, Julien Clerc, Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian, Vianney, Patrick Fiori ou encore Nolwenn Leroy et Biglo et Oli. En 2024, les coachs sont Vianney, Mika, Zazie, et Bigflo et Oli.

Le jury de The Voice 2025 a été officialisé à la fin septembre 2024. Florent Pagny fait son retour après une pause liée à un traitement contre un cancer du poumon. Il oeuvre aux côtés de Vianney, qui rempile pour une saison de plus, mais aussi de deux stars féminines : Zaz et Patricia Kaas, deux nouvelles figures de l'émission.

La date de diffusion du premier prime de la saison 2025 de The Voice est attendue. Le télécrochet de TF1 est généralement programmé en début d'année, en janvier ou février. L'année passée, la diffusion des auditions à l'aveugle avait commencé le 10 février.

La finale de la saison 13 de The Voice, samedi 25 mai 2024 sur TF1, a désigné Alphonse vainqueur. Il s'agissait du benjamin de la compétition, âgé seulement de 17 ans et demi. Alphonse et Marc Lavoine ont notamment interprété un duo sur "Les yeux revolver", au début duquel le chanteur a été très critiqué pour son attitude. Juste avant cette finale de The Voice, la production avait dû faire face à un imprévu de dernière minute avec un abandon : celui d'Adnaé, dans l'équipe de de Bigflo et Oli. Enceinte, elle avait décidé de se retirer du show au moment fatidique.

Alphonse a devancé Baptiste Sartoria en finale. Sa coach Zazie, soulignant sa différence d'âge avec Alphonse, a estimé que "la musique peut transcender les générations".

Comment regarder The Voice en replay ?

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr devenu TF1+ ou bien sur les onglets replays de votre box télé. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.