The Voice : qu'est-ce que l'épreuve des "groupes" et à quelle date les "battles" seront-elles de retour ?

"The Voice" change de rythme ce samedi et les habitués pourraient être désarçonnés avec l'arrivée d'une nouvelle étape inédite, baptisée "les groupes".

Chaque année depuis 2011, The Voice fait vibrer les cordes vocales autant que les amateurs de chanson puissantes, en quête de nouveaux talents. Cela fait neuf semaines déjà que, les coachs Florent Pagny, Zazie, Patricia Kaas et Vianney ont constitué leurs équipes lors des auditions à l'aveugle, où seule la voix compte. Vient habituellement ensuite la séquence des "battles" pour départager les meilleurs dans chaque équipe.

Mais cette année, les fans de The Voice vont devoir patienter. Ce samedi 5 avril, une nouvelle étape intermédiaire va débuter dans la compétition : elle a été baptisée "les groupes". Le principe ? Les coachs formeront des groupes de 3 à 4 talents qui s'affronteront sur scène dans des tableaux musicaux spectaculaires. L'objectif pour TF1 est de pimenter l'émission avec un nouveau spectacle épique et une autre forme de confrontation, avec des performances vocales uniques.

Un défi pour les talents, les coachs et... les fans

Pour les talents de The Voice, il s'agit de montrer qu'ils peuvent à la fois briller en équipe et individuellement. Le but des "groupes" est aussi de redonner du pouvoir et des responsabilités aux coachs, en charge des titres, de la compo des équipes et de la mise en scène. Ces derniers ont "carte blanche pour créer des tableaux musicaux", avec des "promesses de surprises et de scénographies jamais vues auparavant", nous dit TF1 (on parle de brasero sur scène, de medleys poignants, d'un hommage à Johnny Hallyday...).

Voilà de quoi ajouter du stress chez les quatre jurés, qui pourront sauver au moins un talent à l'issue de chaque prestation, mais ne pourront garder que 6 protégés chacun pour la suite. The Voice fera donc face à des choix cornéliens ("déchirants" dit TF1 dans son communiqué) dans les prochaines semaines. Florent Pagny a déjà reconnu que "les groupes" seront "encore plus compliqués que les battles".

Il faudra attendre pour les battles

Pas moins de 18 groupes, soit près de 70 candidats, vont défiler lors de ces shows ambitieux. Autant dire que si le concept ne séduit pas, cela risque d'être long... Les fans, sans doute inquiets ce soir de ne pas retrouver les "battles" qui font le succès de The Voice depuis des années, peuvent tout de même se rassurer. Après cette parenthèse musicale inédite, les "cross-battles" feront bien leur retour, le samedi 19 avril.

Si le principe des battles reste le même (deux candidats d'une même équipe s'affrontent pour aller en demi-finale), une nouveauté a été ajoutée en 2025 : "adieu les vols de talents ! Contrairement aux saisons précédentes, aucun talent ne pourra être repêché par un autre coach. La compétition n'en sera que plus intense et stratégique", indique la Une. Et la chaîne précise : tous les talents, sans exception, assisteront aux autres battles depuis les gradins, installés sur le plateau. Après avoir découvert leur ordre de passage au fur et à mesure, ils en descendront directement pour rejoindre la scène. Suspense et émotion garantie.