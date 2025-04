The Voice a un problème avec Patricia Kaas, ces tics sur son visage et dans son langage ne passent plus

Les tics, grimaces et tenues de Patricia Kaas font enrager de nombreux téléspectateurs.

La 14e saison de The Voice bat son plein sur TF1, marquée par le retour très attendu de Florent Pagny dans le fauteuil de coach, aux côtés de Vianney et des nouvelles recrues Zaz et Patricia Kaas. Dès les premières auditions à l'aveugle, des talents prometteurs comme Neven, Teona ou Léa ont pu dévoiler l'étendue de leur potentiel vocal. Et les audiences sont au rendez-vous, même si celles-ci sont passées de 4 millions de téléspectateurs lors des premières auditions à l'aveugle à 3 millions pour l'ultime sélection devant les fauteuils rouges, fin mars.

Un effet de lassitude qui pointe déjà ? Après l'effet waouh et la curiosité, l'arrivée de Patricia Kaas dans le jury, qui cristallise l'attention, semble susciter un peu de fatigue chez les fans. Approchée à plusieurs reprises par la production, l'interprète de "Mademoiselle chante le blues" avait fini par céder aux sirènes de The Voice, convaincue par la présence de son ami Florent Pagny. Malgré son expertise et sa carrière impressionnante, elle peine pourtant à faire l'unanimité.

Dès ses premières apparitions, le look de Patricia Kaas - veste en jean ultra-moulante sur un décolleté maximal, au-dessus d'un pantalon taille basse laissant apparaitre son nombril - a provoqué une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Qualifiée de "ringarde", la quinqua a aussi été la cible de propos haineux sur son âge. "Elle n'a plus l'âge de montrer son ventre !" ou "on dirait qu'elle arpente les trottoirs", pouvait-on lire parmi les critiques publiées sur X.

Mais ce sont surtout les expressions faciales et les tics de langage récurrents de la chanteuse qui semblent irriter le plus les fans. Ses grimaces appuyées et son expression fétiche, "ça chante !", reviennent sans cesse dans les reproches formulés à son encontre. Jugée "insupportable", "exaspérante" et "égocentrique", la coach voit déjà des revues de tweets peu aimables apparaitre en ligne et sa place ouvertement remise en cause.

Patricia Kaas fait aussi débat auprès des candidats eux-mêmes, qui ne semblent pas avoir peur de la snober. En témoigne l'audition de Khénoah, jeune talent de 20 ans, qui a vu trois coachs se retourner, à l'exception de Patricia Kaas, insensible à son interprétation de la chanson "Moment parfait" de Philippe Katerine. Invité à réagir, le candidat ne s'est pas démonté et n'a pas caché son manque d'affinités avec l'univers de la chanteuse : "Franchement, je n'accroche pas non plus à ses chansons. Je n'apprécie pas sa sensibilité. Je préfère recevoir des compliments de Florent Pagny".

Si Khénoah a depuis affirmé qu'il n'avait aucun problème avec Patricia Kaas, une autre candidate, Ève, a quant à elle dit regretter d'avoir rejoint son équipe. Tout en reconnaissant les qualités de la chanteuse, qu'elle qualifie d'"adorable", la jeune femme a confié après coup avoir "ressenti quelque chose de plus fort avec Zaz qu'avec Patricia Kaas" dans les émotions. "Finalement, je le regrette. Je n'aurais pas dû faire ce choix", a-t-elle affirmé...

Au milieu d'attaques sexistes et âgistes, c'est donc l'attitude de Patricia Kaas qui est en cause, pas son expertise incontestable. Mais force est de constater que dans un télécrochet où les qualités artistiques valent à peine mieux que les codes de la télé, le désaveu pourrait vite devenir problématique.