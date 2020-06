THE VOICE 2020 - Quatre candidats s'affrontent en finale sur TF1 ce samedi. Comment se déroulera la dernière étape du concours de chant ? Qui sera sacré gagnant de The Voice 2020 ?

16:34 - Pourquoi Lara Fabian est en duplex ? Lara Fabian ne peut pas venir jusqu'en France pour assister à la finale de The Voice 2020. La coach a partagé sa déception de rater la fin de The Voice dans les colonnes de Ciné Télé Revue : "C'est plus de la tristesse que de la frustration. J'ai de la peine de ne pas pouvoir être là, de devoir être en duplex depuis un studio à Montréal. Mais il n'y avait pas le choix." Les frontières étant actuellement fermées, la chanteuse aurait dû se confiner pendant quinze jours en amont pour pouvoir participer à la soirée. 16:21 - Qui est la dernière gagnante de The Voice ? La dernière gagnante de The Voice a été sacrée en juin 2019. Âgée de tout juste 20 ans, Whitney a fait sensation dans The Voice. Son parcours personnel a beaucoup marqué les téléspectateurs. Atteinte de fibromyalgie, cette étudiante originaire de Montpellier ne se sent bien que lorsqu'elle chante, cela lui permet d'oublier la douleur. Suite à son passage lors des auditions à l'aveugle, elle a choisi de rejoindre l'équipe de Mika et se distinguera plusieurs fois au cours de la compétition. Au terme de la finale 2019, Whitney a été élue gagnante avec 37,9% des voix du public. 16:09 - Qui sont les finalistes de The Voice ? Lors de la demi-finale la semaine dernière, c'est le public qui a décidé quel candidat irait en finale de The Voice 2020. Un candidat de chaque équipe a été sélectionné : chez Lara Fabian, c'est Gustine qui s'est qualifiée tandis qu'Abi a été sélectionné dans l'équipe de Pascal Obispo. Antoine Delie de la team Marc Lavoine a également rejoint la liste des finalistes, tandis que dans l'équipe d'Amel Bent, c'est Tom Rochet qui est arrivé jusqu'en finale. Qui sera le gagnant ou gagnante de The Voice cette année ? Réponse dans quelques heures. 16:00 - La finale de The Voice, c'est ce soir ! Le moment tant attendu des fans de The Voice est arrivé. La finale du concours de chant est diffusée ce samedi 13 juin sur TF1. Pour suivre l'émission en direct et connaître le nom du gagnant de cette saison 2020, il suffit de mettre la première chaîne ou de se connecter à MyTF1 dès 21h05.

Tout savoir sur The Voice 2020

C'est le 13 juin au soir que l'on connaîtra l'identité du gagnant de l'édition 2020 de The Voice. Gustine de l'équipe de Lara Fabian, Abi chez Pascal Obispo, Antoine Delie pour Marc Lavoine et Tom Rochet chez Amel Bent vont se disputer la victoire au cours de la finale. On connaîtra le nom du grand gagnant à l'issue de cette dernière émission de la saison 2020. En 2019, c'est Whitney qui a été élue gagnante du télé-croché de TF1. Atteinte de fibromyalgie, cette étudiante originaire de Montpellier ne se sent bien que lorsqu'elle chante, cela lui permet d'oublier la douleur. Au terme de la finale, Whitney s'est imposée avec 37,9% des voix du public.

The Voice a débuté avec les premières auditions à l'aveugle le samedi 18 janvier 2020 sur TF1. Toutefois, on ne connaît pas encore la date de la finale. Reste que le concours de chant de la Une est un très long feuilleton qui peut durer aisément plus de trois mois. En 2019, le télé-crochet s'était déroulé du 9 février au 6 juin. Il y a fort à parier que pour la saison 9, la finale sera programmée au printemps prochain.

Avant même de divulguer la date de diffusion, TF1 avait annoncé le nom des quatre coachs qui devront départager les talents de The Voice 2020. Cette année, c'est un quatuor de coach totalement inédit qui est assis dans les fauteuils rouges de l'émission : Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine seront les coachs de cette neuvième saison. Nikos Aliagas, est côté toujours aux manettes du concours de chant aux côtés de Karine Ferri, a lui aussi témoigné de son engouement. "Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d'un programme tel que The Voice. Et je suis heureux de les accueillir", a-t-il commenté.

C'est le grand rendez-vous de début d'année pour TF1 : le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. L'émission est diffusée tous les samedis à 21 heures sur TF1. Elle est suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.

TF1 avait proposé à la rentrée 2019 The Voice Kids, la 6e édition de la version "enfants" du concours. Le 25 octobre 2019, Soan, 12 ans, a été élu gagnant de l'émission de télé-crochet pour les plus jeunes. A peine achevée, la version 2020 est déjà en préparation pour une diffusion prévue du 26 septembre au 14 novembre 2020. Côté jury, les téléspectateurs retrouveront Patrick Fiori, Jenifer et Soprano. Amel Bent a cependant laissé sa place à Kendji Girac, qui avait lui-même remporté The Voice en 2014.

The Voice - au programme TV tous les samedis sur TF1 à 21h05