"The Voice Kids : Durel gagnant 2023, son portrait"

THE VOICE KIDS 2023. Le talent de Slimane, Durel, est le gagnant de cette neuvième saison de The Voice Kids. Le garçon âgé de 13 ans a été choisi par les téléspectateurs mardi 29 août.

[Mis à jour le 29 août 2023 à 23h44] À l'issue d'une finale de The Voice Kids endiablée, mardi 29 août, un vainqueur a été choisi par les téléspectateurs. Il s'agit de Durel, 13 ans, qui a évolué dans l'équipe de Slimane au cours de cette saison 9. Plus tôt dans la soirée, il avait choisi de reprendre la chanson culte de Charles Aznavour "La Bohème", pour sa performance d'ouverture. Le jeune garçon a ensuite interprété "L'hymne à l'amour" d'Édith Piaf aux côtés de Chimène Badi. La chanteuse a fait ses éloges sur le plateau : "Durel, il a une voix unique et une authenticité. C'est un vrai interprète. Il m'a bouleversé". Son coach a, lui aussi, reconnu la très belle performance de son talent en confiant qu'il lui rappelait "pourquoi on fait de la musique. Ça fait du bien, ça nous rappelle qu'on est en vie. Je te souhaite du fond de mon cœur que tu continues à donner la lumière parce que tu es fait pour ça".

Sur les réseaux sociaux, la tendance donnait déjà Durel gagnant. De nombreux tweets reprennaient les performances du garçon tout au long de la soirée. On peut parfois y lire : "Une grande carrière en perspective qu'il gagne ou pas. Ce gamin est incroyablement talentueux" ou encore "Je pense que la place de Durel est garantie et que c'est assez ouvert concernant les 3 filles".

C'est depuis le 4 juillet 2023 que le télécrochet est de retour sur TF1. The Voice Kids est désormais diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h10 sur la première chaîne, pour une finale qui a lieu le 29 août 2023.

On ne connait pas encore le nom du gagnant 2023, qui sera dévoilé à l'issue de la finale, ce mardi 29 août sur TF1. Lors de la dernière compétition The Voice Kids, c'est Raynaud qui a été élue gagnant le 8 octobre 2022. Le chanteur âgé de 11 ans concourait dans l'équipe de Patrick Fiori. Ce jeune Réunionnais a commencé à chanter à seulement 3 ans, avant de se produire pour la première fois sur scène à 8 ans.

Le jury de la saison 2023 est composé d'anciens visages et de nouvelles têtes. Patrick Fiori et Kendji Girac rempilent dans les fauteuils rouges des coachs. Pourtant, Louane et Julien Doré ne reviendront pas pour la prochaine saison. Ils seront remplacés par Nolwenn Leroy, qui est déjà intervenue ponctuellement dans The Voice, et Slimane, ancien gagnant de The Voice.

Cette année, la saison 9 a commencé le 4 juillet 2023 et s'achève le 29 août 2023. Les épisodes de The Voice Kids 2023 sont diffusés tous les mardis à partir de 21h10. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !