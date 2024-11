Météo : la neige s'accumule cette semaine en France, les détails par région

Un épisode neigeux conséquent touche la France cette semaine. De très nombreux départements sont touchés, une vigilance orange a été annoncée par Météo France.

Le froid revient sur la France cette semaine et la neige devrait tomber, ce jeudi, dans plusieurs régions du nord du pays. Dans un bulletin publié ce mercredi 20 novembre, Météo-France a annoncé le placement en vigilance orange de 28 départements en raison d'un risque de chutes de neige et de formation de verglas.

Les départements concernés sont les suivants : les Côtes d'Armor, l'Île-et-Villaine, le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret. À ceux-là s'ajoutent ceux qui composent l'Ile-de-France, mais aussi l'Aube, l'Yonne, l'Haute-Marne, le Côte-d'Or, les Vosges, l'Haute-Saône, le Doubs, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin.

Selon les informations de La chaîne météo, les chutes de neige s'étendent ce jeudi de la Bretagne intérieure au sud de la Normandie, vers le Maine, la Beauce, la région Centre, le sud du bassin parisien, pour glisser en cours d'après-midi vers le centre-est, en limite de la Franche-Comté et du sud de l'Alsace. Du côté de l'Île de France, rien n'est sûr, même si quelques flocons devraient être aperçus.

© La chaîne météo

À partir de ce mercredi, un net refroidissement des températures s'est fait sentir en raison de la formation d'une masse d'air proche des -35°C à 5000 m d'altitude selon Keraunos, l'observatoire des tornades et des orages violents. Cette dégradation est due à une nouvelle perturbation océanique, entrainant la collision de l'air doux et humique à l'air froid déjà en place.

La Chaîne météo explique qu'une dépression très creuse nommée Caetano arrive en matinée ce jeudi sur la Bretagne et traverse la France d'ouest en est. L'institut donne même des détails par région : "La dépression est associée à un important conflit entre de l'air doux atlantique et de l'air beaucoup plus froid présent sur le nord de la France. Au contact de ces deux masses d'air, les précipitations sont intenses et se produisent sous forme de neige du nord de la Bretagne et de la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par le Centre-Val de Loire, l'Ile-de-France et le sud de la région Grand Est", explique le média spécialisé.

Et la neige apparaît donc, c'est un manteau blanc qui se forme sur un large territoire : "Du fait de l'intensité des précipitations et des températures entre 0 et 2°C, la neige tient facilement au sol sur les plaines et plateaux dès 150 m d'altitude avec 3 à 8 cm et localement 10 cm au-dessus de 300 mètres. La tenue est plus difficile dans les vallées et les zones très urbanisées avec 1 à 3 cm. Cette neige sera souvent accompagnée de rafales de vent et les conditions de circulation pourront être difficiles, notamment sur le réseau secondaire", indique La Chaîne météo.

Malgré tout, la situation demeure complexe à prévoir pour la fin de la semaine : même si les modèles numériques ont pu anticiper le risque d'un épisode "pluvio-neigeux" pour la journée de jeudi, il est difficile de déterminer la trajectoire précise de cette dépression tout droit venue de l'Atlantique. C'est pourquoi, les modèles numériques ne peuvent affirmer avec certitude que des flocons tomberont dans les régions situées à l'extrémité de ce phénomène, ce qui est le cas de l'Île-de-France.