Blocages des agriculteurs, en direct : le ton se durcit.. La Coordination rurale veut bloquer l'A9

La Coordination rurale a rejoint le mouvement agricole ce mardi 19 novembre avec des mobilisations plus dures : des manifestations et des déversages de fumiers devant les préfectures, mais surtout un blocage de l'A9 à la frontière espagnole prévu pour plusieurs jours.

En direct

11:13 - Des contrôles sauvages dans l'Oise Dans l'Oise, les agriculteurs mobilisés prévoient de mener deux opérations de contrôles sauvages sur les grandes routes du département : l'A1 au niveau de Chamant et l'A16 au niveau de Beauvais. Les agriculteurs de l'Oise se sont déjà mobilisés hier en se rendant devant la préfecture.

10:56 - L'accord UE-Mercosur débattu au gouvernement début décembre ? Le Parlement pourrait débattre de l'accord commercial envisagé par l'Union européenne avec le Mercosur le 10 décembre prochaine selon une information de RTL confirmée par Le Parisien. Si la date reste à confirmer, le débat parlementaire semble lui bien décidé par le gouvernement. Plus tôt dans la matinée, Matignon a annoncé amené l'accord au débat par le biais de l'article 50.1 de la Constitution.

10:38 - Plus de 7 000 manifestants dehors dans la nuit de lundi à mardi Selon les service de police nationale, 7 180 agriculteurs et manifestants se trouvaient sur les points de rassemblements entre lundi soir, 18 heures, et mardi matin, 7 heures. Ils ont aussi recensés 68 actions à travers toute la France et rapportent que le principal point de blocage était à Arras, dans le Pas-de-Calais avec 300 personnes présentes et 113 tracteurs.

10:24 - Le fret alimentaire bloqué dès mercredi ? La Coordination a présenté le blocage du fret alimentaire comme une possible réaction à une absence de réponse du gouvernement, mais l'action pourrait être menée quoi qu'il arrive dès demain. Des appels allant dans ce sens ont déjà été lancés par endroit, notamment dans la Vienne, en Charente-Maritime pour la journée de mercredi et en Charente pour celle de jeudi.

10:03 - Les JA écartent toute mobilisation qui risquerait d'"affamer la population" La FNSEA et les JA envisagent-ils de durcir les actions sur l'exemple des mobilisations de la Coordination rurale ? "On a une certaine puissance avec les outils et le matériel à notre disposition",a expliqué le secrétaire général adjoint des Jeunes Agriculteurs, François Xavier Hupin, sur BFMTV ajoutant que "chacun assumera les conséquences de ses actions." Le syndicaliste écarte d'emblée toute action qui risquerait d'"affamer la population" : "On a encore le grand public de notre côté sur les manifestations. Si on commence à affamer la population, on a l'impression de revenir à des systèmes de guerre et de siège. Se mettre la population à dos n'aidera pas le monde agricole", a-t-il analysé.

09:39 - Une centaine d'agriculteurs sur l'A9 : la frontière franco-espagnole bloquées plusieurs jours ? Plus d'une centaine de véhicules d'agriculteurs se sont élancés de Béziers (Hérault) en direction de Perpignan (Pyrénées-Atlantiques) dans le but de bloquer l'A9 à la frontière franco-espagnole. La plupart des manifestants est issue du syndicat Coordination rurale qui a rejoint le mouvement aujourd'hui et ces exploitants agricoles prévoient de tenir le blocage durant plusieurs jours dans le sens sud-nord. Ils comptent bloquer les camions et filtrer les véhicules entrant en France.

09:26 - Le Coordination rurale du Lot-et-Garonne met le cap sur Agen La Coordination rurale très active dans le Lot-et-Garonne a prévu de se rendre à Agen pour manifester devant la préfecture. "Des perturbations de circulation et de stationnement sont à prévoir sur le centre-ville d’Agen", notamment des fermetures de certains axes, a prévenu la mairie de la ville ce mardi, car "les organisations syndicales agricoles ont annoncé une journée d’action devant la préfecture d’Agen". Les convois d'agriculteurs se sont constitués et devraient partir sous peu, ils ont rempli des bennes d'ordures et prévoient de les déverser devant la préfecture.

09:13 - Le mouvement "sera bien plus fort et on ira jusqu'au bout" prévient la Coordination rurale L'acte 2 du mouvement des agriculteurs "sera bien plus fort" a annoncé une agriculteur céréalier de la Coordination rurale mobilisé dans le Lot-et-Garonne sur BFMTV : "L'année dernière on avait la corde au cou, cette année le noeud serre. Ce sera bien plus fort et on ira jusqu'à bout". Et la présidente du syndicat, Véronique Le Floc'h confirme la tendance au durcissement des mobilisations sur la même chaîne : "On doit dire stop à cet agricide. Oui, nos actions se durcissent parce que c'est une question de survie, parce qu'on veut un avenir pour nos jeunes. On est obligés de s'imposer et de dire stop". Alors que certains dans les rangs du syndicat ont évoqué la possibilité de "paralyser" et d'"affamer" des grandes villes comme Toulouse, la président du syndicat a confirmé que "ça fait partie des plans de la Coordination rurale de même que le fait de s'en prendre à des plateformes logistiques comme des centrales d'achats : "si ça dure, ça pourrait arriver. cela va dépendre du délai sous lequel le ministère sera capable d'apporter les réponses que nous attendons."

09:01 - Les agriculteurs reçus par la préfète dans l'Essonne En Essonne, alors que les agriculteurs manifestent devant la préfecture à Evry-Courcouronnes, la préfète va recevoir une délégation. Au cours de leur manifestation, les agriculteurs ont déversé des betteraves et du foin devant les locaux.

08:50 - Le gouvernement poursuit le "bras de fer" sur l'accord du Mercosur et "comprend" les agriculteurs Le gouvernement appuie la position d'Emmanuel Macron et sa porte-parole a assuré sur TF1 que "la France continue et continuera à tenir un bras de fer avec Ursula von der Leyen autant que nécessaire" pour ne pas aboutir à un accord avec le Mercosur tel qu'il est prévu en l'état. Maud Bregeon a estimé que le texte entrainerait une "concurrence absolument déloyale pour nos éleveurs, [et qu']il n'est pas cohérent sur le plan écologique", donnant raison aux agriculteurs. Au sujet des manifestations, la porte-parole a déclaré au nom du gouvernement que c'est l'expression "d'une colère que l'on comprend" et promis que tous les engagement pris par Gabriel Attal "sont reprise" par l'actuel gouvernement. "Pour autant on sait qu'il reste du chemin à parcourir et qu'il y a des inquiétudes [...] nous notre volonté c'est que ces manifestations se passent dans le calme sans aucune dégradation des biens et des personnes", a-t-elle ajouté.

08:36 - Macron assure que la France n'est "pas isolée" dans son opposition à l'accord avec le Mercosur Emmanuel Macron continue d'exprimer son opposition à la signature de l'accord entre l'UE et le Mercosur, il l'a redit hier depuis le sommet du G20 à Rio de Janeiro et a assuré que la France n'est "pas isolée" et que plusieurs pays la "rejoignent" pour ne pas entériner un texte qui "repose sur des préalables qui sont caducs". Le chef de l'Etat a avancé l'idée de "repenser la relation avec cette sous-région, soit le Mercosur, soit peut-être le Brésil, parce que je comprends que l'Argentine n'a peut-être pas envie de le faire dans un cadre régional".

08:21 - La Coordination rurale manifeste devant la préfecture des Ardennes La Coordination rurale appelle à une mobilisation à Charleville-Mézière, dans les Ardennes, ce mardi matin. Les cortèges d'agriculteurs se sont réunis dès 6 heures en trois points de rassemblements avant de rejoindre la préfecture. Sur place, ils ont déversé du lisier devant la préfecture. Les agriculteurs stationnent devant les locaux en jouant du klaxon, ils envisagent d'installer un campement. D'autres actions menées par les syndicats FNSEA et JA ont déjà été menés hier dans le département, notamment des barrages filtrants à la frontière belge et de contrôle de marchandises.

08:15 - Des agriculteurs en route pour Bordeaux, du fumier déversés dans les villes voisines Un cortège d'agriculteurs a pris la route de Bordeauxce mardi matin pour une nouvelle mobilisation. "Une cinquantaine de tracteurs" a pris la route selon le décompte de France Bleu Gironde et doivent emprunter la rocade. La préfecture a d'ailleurs annoncé la "mise en place d'un bouchon mobile entre la sortie 24 et la sortie 22" pour "sécuriser l'accès du cortège à la rocade intérieure". En parallèle, d'autres actions sont menées dans les environs : à Pessac, des bennes remplies de fumier ont été déversées devant la mairie rapportent nos confrères.

08:07 - Une mobilisation sur l'A9 entre Bézier et Narbonne, un blocage à la frontière espagnole ? Un groupe d'agriculteurs a pris la route depuis Bézier pour occuper l'A9 ce mardi matin et plusieurs manifestations ont cours entre Bézier et Narbonne rapporte Vinci sur X. D'après les informations de Midi-Libre, les agriculteurs doivent prendre la direction de la frontière avec l'Espagne pour un blocage.