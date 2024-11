Black Friday : les meilleures promos disponibles avant la date officielle

Le Black Friday se tiendra officiellement dans quelques jours. Plusieurs marchands proposent cependant déjà leurs offres en avant-première et on vous répertorie les meilleures.

Le Black Friday 2024 est proche. Le célèbre événement de promotions est attendu pour le vendredi 29 novembre. La majorité des participants n'ont cependant pas attendu le lancement officiel pour proposer leurs meilleures offres. Chaque année, plusieurs sites proposent leurs meilleures promotions avant la date officielle du Black Friday, et ce, afin de répartir davantage les baisses de prix et permettre aux consommateurs de s'y retrouver.

Les offres en direct

09:51 - 300 euros d'économie sur cet aspirateur Dyson pour le Black Friday ! Voilà l'une des meilleures offres du Black Friday à n'en pas doute ! Darty propose actuellement l'aspirateur sans fil Dyson V15 Absolute pour 300 euros de moins ! Une promotion très alléchante et qui permet à cet aspirateur d'être affiché à 499 euros. Le Dyson V15 Absolute bénéficie notamment d'une autonomie pouvant monter jusqu'à une heure avec une puissance d'aspiration pouvant aller jusqu'à 240 W. Il est également livré avec plusieurs accessoires comme une brosse et un embout long pour vous aider à nettoyer où vous voulez !

19/11/24 - 18:41 - Une offre de tonnerre sur ce PC Portable Samsung à l'approche du Black Friday ! Les prix dégringolent à l'occasion du Black Friday, pour le plus grand bonheur des clients. La FNAC, qui propose des prix très compétitifs, met en avant le Samsung Galaxy Book 3 avec une réduction incroyable de 43%. Originellement vendu à 1 399,99 euros, le PC affiche en ce moment le prix réduit de 799,99 euros, ce qui équivaut à une réduction de 600 euros. Grâce au S Pen inclus dans l'offre, vous pourrez aisément naviguer sur l'écran tactile, tout en pianotant sur le clavier pour faire vos recherches. N'attendez plus : cet ordinateur/tablette Samsung est proposé à un prix très attractif !

19/11/24 - 16:33 - Une réduction de 65% sur cet aspirateur robot Lefant à l'occasion du Black Friday C'est une offre qui attire déjà de très nombreux clients. Amazon a décidé de brader ses prix à l'approche du Black Friday, et l'aspirateur robot Lefant M210P ne fait pas exception. Envie d'avoir une maison propre sans faire l'effort d'y nettoyer chaque recoin ? Amazon vous propose une offre incroyable : -65% sur cet aspirateur vendu habituellement à 299,99 euros. Avec cette réduction alléchante, le Lefant M210P n'affiche plus que 105,99 euros, de quoi se faire plaisir à petits prix ! Grâce à sa télécommande, vous pourrez contrôler à distance cet outil bien pratique, qui offre un panel de 6 modes de nettoyage. Attention à ne pas trop tarder : la promotion attire de nombreux curieux et seuls 13 exemplaires sont encore en stock.

19/11/24 - 15:36 - - 80 % sur cette machine à café Bosch pour le Black Friday ! C'est sans doute l'offre de la journée. Alors que le Black Friday s'approche à grands pas, Boulanger bat tous les records grâce à sa réduction imbattable sur la Tassimo Bosch TAS1002N, qui atteint les -79%. Affichant en temps normal la somme de 94,99 euros, la machine à café est désormais proposée à 19,99 euros chez Boulanger. A l'occasion du Black Friday, cette offre vous permet d'acquérir à prix très réduits ce gadget de l'électroménager. La Tassimo Bosch TAS1002N, d'une puissance de 1.400 W, peut préparer toute sorte de breuvages, comme le café, le thé ou les boissons lactées. Rendez-vous sur le site de Boulanger pour profiter de cette offre exceptionnelle.

19/11/24 - 14:48 - Plus que 24 heures chrono pour profiter de ces Airpods 2 à moins de 50 euros ! C'est une offre éclair qui va bientôt disparaître. A l'occasion du Black Friday, la FNAC réduit drastiquement ses prix et vous propose ses AirPods 2 Blanc reconditionnés à moins de 50 euros. Proposés à 129,99 euros sur son site officiel, les écouteurs sans fil Apple sont en ce moment réduits à 49,99 euros, vous faisant économiser pas moins de 80 euros. Grâce à une réduction de 23% sur le prix de base et un remboursement de 50 euros par la FNAC, l'accès aux écouteurs de la marque à la pomme croquée est plus simple que jamais. Inédite et attractive, l'offre ne va pas tarder à disparaître ! Dans moins de 20 heures, le rabais des AirPods 2 reconditionnés s'évanouira pour de bon. Il ne tient plus qu'à vous de vous en emparer avant la date butoir !

19/11/24 - 13:37 - Plus de 40% de réduction sur Red Dead Redemption II pour le Black Friday Il s'agit sans conteste du jeu de cow-boy le plus marquant du jeu vidéo. Red Dead Redemption II profite aujourd'hui de promotions alléchantes sur Amazon, qui brade les prix de ce jeu vendu plus de 50 millions de fois dans le monde. Normalement proposé à 59,99 euros sur la plateforme officielle, le titre légendaire bénéficie en ce moment de 40% de réduction. Incarnez le célèbre Arthur Morgan pour 24,99 euros, un prix qui a été drastiquement réduit à l'occasion du Black Friday. A vos manettes ! L'offre Amazon fait des envieux et seuls 9 exemplaires sont encore disponibles.

19/11/24 - 12:48 - Economisez 1500 euros sur cette TV LED Samsung 4K 90CM ! Avec l'arrivée du Black Friday, Darty casse les prix. Une offre légendaire concerne à l'heure actuelle la TV LED Samsung 4K 190CM, qui touche une réduction inédite de 50%. Grâce à son écran large de 75 pouces et sa qualité d'image en 4K, regardez vos programmes et vos films préférés pour 1499 euros au lieu de 2999 euros ! Cette offre 24h chrono vous permet d'économiser 1500 euros, d'autant plus que la livraison ne vous est pas facturée. Ne laissez pas cette réduction vous filer entre les doigts : les stocks sont limités et l'attractivité de la promotion pourrait épuiser très rapidement tous les exemplaires encore disponibles.

19/11/24 - 11:24 - Plus de 35% de réduction sur ce four encastrable pour le Black Friday ! Prévu ce vendredi 29 novembre, le Black Friday continue de faire des siennes ! Le four encastrable Hisense BI64213EPX, normalement proposé à 549,00 euros, est aujourd'hui affiché à seulement 349,00 euros chez Boulanger. Avec ses 36% de réduction, vous vous épargnerez le déboursement d'environ 200 euros. A noter également que Hisense vous propose un remboursement de 50 euros pour tout achat de cet appareil électroménager entre le 5 novembre et le 2 décembre, ce qui réduit le prix final à 299,00 euros, une offre unique à ne pas manquer !