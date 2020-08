"The Voice Kids : le récap de l'aventure avant l'épisode 2"

THE VOICE KIDS 2020 - La nouvelle saison de The Voice Kids a commencé sous les meilleurs auspices. Ce samedi, TF1 diffuse un nouvel épisode qui s'annonce riche en émotions.

[Mis à jour le 29 août 2020 à 20h30] Sur TF1, la saison 7 de The Voice Kids bat son plein et les quatre coachs se livrent une rude bataille pour tenter d'intégrer les meilleurs talents dans leur équipe. Petit nouveau dans les fauteuils rouges, Kendji Girac passe de l'autre côté et devient coach. Dans le premier épisode de The Voice Kids 2020, le jeune chanteur a été la cible d'un certain bizutage de la part de ses camarades jurés. Dans l'épisode 2 de la saison, que l'on découvrira à partir de 21h ce soir, Kendji compte bien se refaire et séduire le plus de candidats possible afin de créer une équipe talentueuse qui pourrait même l'emmener jusqu'à sa première victoire pour sa première participation à l'émission, qui sait ? Quoi qu'il en soit, dans les premiers extraits publiés sur les réseaux sociaux de l'émission, on a pu voir quelques séquences d'émotion qui promettent beaucoup pour le deuxième épisode ! Ci-dessous, retrouvez le récapitulatif de l'épisode 1 de The Voice Kids 2020.

Tableau récapitulatif de l'épisode 1 de The Voice Kids

Candidat Âge Chanson Soprano Jenifer Kendji Patrick Fiori Equipe choisie Timéo 12 ans Never Enough X X X X Soprano Lissandro 10 ans " Too Much " Elvis Presley X X X X Jenifer Rébécca 9 ans " Comme toi " Jean-Jacques Goldman X X X X Patrick Fiori Diodick 10 ans " Mirza " Nino Ferrer X X - X Soprano Inès 14 ans " Un jour au mauvais endroit " Calogero - - - - - Rania 10 ans " Listen " Beyoncé X X X X Soprano Sarah 12 ans " Figures " Jessie Reyez X X X X Jenifer Maxime 9 ans " Tant com me quedarà " Jordi Barre - X X - Kendji Elaia 12 ans " Love on the Brain " Rihanna - - X (bloqué par Patrick Fiori) X Patrick Fiori Jérémy 14 ans " Le chanteur malheureux " Claude François - X - - Jenifer Noémie 12 ans " Creep " Radiohead X X X (bloqué par Jenifer) X Jenifer Gersende 11 ans " Rang vo meng dang ql shuang " chant traditionnel chinois - - - - - Julien 12 ans " Vivre ou survivre " Daniel Balavoine X - X X Patrick Fiori Jody 13 ans " Histoire éternelle " Lucie Dolène (BO de la Belle et la Bête) - - X - Kendji

Nombre de candidats par équipe

Kendji Girac 2 Maxime, Jody Soprano 3 Timéo, Diodick, Rania Jenifer 4 Lissandro, Sarah, Jérémy, Noémie Patrick Fiori 3 Rébécca, Elaia, Julien

En fin d'année 2019, après plusieurs semaines de compétition, c'est Soan de l'équipe d'Amel Bent qui a remporté le plus de votes et est devenu le grand gagnant de la saison 6. Le jeune candidat a chanté "SOS d'un Terrien en détresse" et ému tout le public. Soan est à la fois le premier garçon mais aussi le premier élève d'Amel Bent à remporter l'émission. "Je n'y crois pas, je suis très content, et fatigué. Je suis très fier d'être le premier garçon à gagner le concours !" a-t-il expliqué à 20 Minutes.

Après sa victoire lors de la saison précédente, Amel Bent a décidé de passer la main dans The Voice Kids. Il a donc fallu remanier le jury quelque peu. Si Jenifer, Soprano et Patrick Fiori restent en poste, ils sont rejoints par Kendji Girac. Le gagnant de The Voice 3 s'essaie pour la première fois à l'exercice du coaching dans The Voice Kids, l'occasion pour lui de passer de l'autre côté !

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en primetime sur TF1. Cette année, la saison commence le 22 août 2020. Les épisodes de The Voice Kids 2020 sont diffusés tous les samedis à partir de 21h05. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !

The Voice Kids - au programme TV tous les samedis sur TF1