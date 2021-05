"The Voice : Marghe sacrée grande gagnante 2021, résumé de la soirée"

THE VOICE 2021. C'est fait ! Au terme d'une longue soirée, les téléspectateurs français ont livré leur verdict lors de la finale de The Voice 2021. Marghe est sacrée grande gagnante de The Voice saison 10. Lisez notre résumé.

C’est une finale remaniée que nous a offert TF1 cette année ce samedi 15 mai 2021. Marghe, Cyprien, Mentissa Aziza et Jim Bauer étaient opposés face aux votes du public. Chaque candidat a interprété une chanson en solo puis en duo avec une star de la chanson avant que les téléspectateurs aient l’occasion de se décider. Au final, Jim Bauer et Marghe ont été préférés aux deux autres candidats. De toute évidence, l’épreuve de la composition personnelle a permis à Marghe de sortir son épingle du jeu puisque le public l’a choisi avec 68% des votes face à Jim Bauer qui semblait être le grand favori de la finale et remporte donc 32% des voix.

23:50 - Marghe gagnante de The Voice face à Jim Bauer, un score serré ? FIN DU DIRECT - Ce samedi 15 mai 2021, Marghe a été sacrée grande gagnante de The Voice 2021 par les votes du public qui l'ont majoritairement préféré à Jim Bauer, pourtant qualifié de grand favori de cette finale de la saison 10 du télé-crochet de TF1. Et le score n'a pas été extrêmement serré comme on a pu l'apprendre à la fin de l'émission. 68% des votes sont allés en direction de Marghe tandis que Jim Bauer a obtenu, de son côté, 32% des voix du public.

23:44 - Marghe gagnante de The Voice : l'histoire de sa révélation Suite à son interprétation de "Donne-moi ton coeur" de Louane, elle avait été choisie par Marc Lavoine et Florent Pagny lors de l'épisode 2 de The Voice 2021. Marghe, 21 ans, a ensuite rejoint l'équipe de Florent Pagny. Et grand bien lui en a pris puisqu'elle est aujourd'hui en finale ! De son vrai prénom Margherita, Marghe est une grande fan de The Voice et rêvait d'y participer depuis longtemps. Au fil de l'aventure The Voice, Marghe s'est véritablement révélée en tant qu'artiste, comme elle a eu l'occasion de l'expliquer lors d'une interview avec Nikos Aliagas. Exit la jeune femme timide, Marghe est capable de tout faire et elle ose de plus en plus de choses sur la scène du télécrochet de TF1 : "Nature Boy" de Nat King Cole puis "Don't Start Now" de Dua Lipa et enfin "You are so beautiful" de Joe Cocker, la chanteuse ratisse large et convainc à chaque fois. C'est également une évolution stylistique que nous a proposée Marghe cette saison : "je viens de découvrir une nouvelle voix. Je n'ai pas encore l'habitude mais je suis bien avec cette voix" disait-elle dans The Voice, la suite. Et, visiblement, cette voix lui convient aussi bien qu'à son coach Florent Pagny. Lors de la finale, elle a marqué par la justesse de ses interprétations sur "Mon Vieux" de Daniel Guichard, "Wasting My Young Years" avec London Grammar et enfin sur "Forget Everything", titre de sa propre composition. Au terme de plus de trois mois de compétition, elle s'est imposée face à Jim Bauer, pourtant qualifié de grand favori avant la finale. Elle remporte donc The Voice 2021 et remporte donc un contrat avec la maison de disque Universal Music.

23:38 - Marghe sacrée gagnante de The Voice 2021 La finale de The Voice 2021 s'est terminée par le sacre de Marghe au terme de plus de trois mois de compétition. Le public a choisi d'élire Marghe grand gagnant de la saison 10 de The Voice. Il aura fallu batailler dur tout au long de ces longues semaines de compétition mais aussi lors des primes puis de la finale scindée en deux parties, mais c'est fait : Abi a légué son trophée à Marghe qui déjoue tous les pronostics alors que Jim Bauer était grand favori de cette finale.

23:27 - Que devient Abi Bernadoth, gagnant de The Voice l'an dernier ? L'année dernière, le 13 juin 2020 pour être précis, Abi Bernadoth était élu grand gagnant de The Voice avec plus de 53% des voix en sa faveur. Le jeune homme était ainsi préféré à Antoine Délie, Gustine et Tom Richet en finale du télécrochet de TF1. Près d'un an plus tard, que devient le vainqueur de la compétition musicale ? Ancien professeur d'anglais, Abi s'est depuis lancé corps et âme dans sa carrière musicale qu'il a lancée en bonne et due forme au mois d'octobre 2020 avec un EP titré "C'est ma chance". Et la chance lui sourit puisqu'il a également interprété "Je reviens plus fort", le titre du générique de fin de Soul, le dernier film d'animation Pixar paru sur Disney+ en décembre dernier. Dans les colonnes du Parisien en février 2021, Abi Bernadoth expliquait travailler maintenant d'arrache-pied sur son premier album. "On essaye d'emmagasiner un maximum de titres. L'idée, c'est d'avoir plein de choses différentes, pour avoir le choix. C'est difficile avec le contexte mais, a priori, il devrait sortir au printemps 2021. Dans tout ça, j'apprends pleinement et je découvre plein de choses".

23:21 - "Forget Everything", Marghe livre son univers en finale de The Voice Deuxième "super-finaliste" de The Voice 2021, Marghe livre sa composition personnelle sur la scène de la finale avec un titre nommé "Forget Everything". Il s'agit d'un morceau qu'elle a composé au beau milieu de la nuit : "vers trois-quatre heures du matin, je me suis réveillée et c'était plus fort que moi, je devais écrire" cette chanson. La jeune femme de 21 ans explique le thème de son titre qui est dédié à ces "moments où on a envie de craquer".

23:16 - Jim Bauer interprète "Crossroads", un titre de sa composition Pour se départager de Marghe, Jim Bauer a choisi d'interpréter un titre de sa propre composition. Le morceau s'intitule "Crossroads" et évoque "un moment charnière de ma vie où il fallait que je choisisse d'entrer dans une case ou non". Jim Bauer raconte ensuite qu'il a "refusé de choisir une case", d'où cette chanson. On peut noter que le titre est bilingue : des couplets en français et des refrains en anglais. Cette chanson suffira-t-elle à donner la victoire à Jim Bauer ? Réponse dans quelques instants sur TF1.

23:06 - Comment faire pour voter et départager Marghe et Jim Bauer ? Vous n'avez que quelques minutes pour départager Marghe et Jim Bauer, les deux "super finalistes" de The Voice 2021. Attention, les votes sont remis à zéro, vous devez donc montrer à nouveau votre soutien si vous souhaitez voir gagner votre candidat préféré. Voici la marche à suivre pour voter pour votre candidat préféré : il suffit d'envoyer 2 pour Marghe et 4 pour Jim Bauer. Comment faire ? Deux possibilités s'offrent à vous : soit un SMS avec le numéro de votre candidat au 72500 (0,99€ + prix d'un SMS), soit un appel au 34 80 (0,99€/appel + prix d'un appel local). Pour vous renseigner sur les modalités exactes de participation, vous pouvez vous diriger sur mytf1.fr Les numéros de vote de finalistes de The Voice : Marghe : 2

Jim Bauer : 4

23:03 - Marghe et Jim Bauer qualifiés, Cyprien et Mentissa Aziza éliminés C'est le jeu cruel de la finale nouvelle version de The Voice : deux candidats ont été éliminés par le public ce soir en direct de la finale de The Voice 2021. Marghe et Jim Bauer sont les deux "super-finalistes" de The Voice 2021. Cyprien et Mentissa Aziza sont donc éliminés de la finale de The Voice. Désormais, reste à Marghe et Jim Bauer de se départager avec un titre de leur propre composition.

22:59 - The Voice et Kendji Girac tentent l'événement avec un hologramme.. spécial Alors que Kendji Girac semblait indisponible pour enregistrer sa prestation en compagnie des quatre finalistes de The Voice 2021, une solution technologique a été tentée ce soir sur TF1 : le transformer en personnage fait d'images de synthèse assez peu convaincantes. Kendji a été enregistré dans une combinaison de motion capture avant que celui-ci soit transformé en personnage de 3D. Poliment, disons que la technique n'a pas été du meilleur effet ce soir... Sans grande surprise, les tweetos amateurs de The Voice n'ont pas tardé à s'amuser de cette tentative quelque peu ratée. moi quand j’ai vu l’avatar de kendji #TheVoice pic.twitter.com/i6hNI6L2kO — apOllinE (@apollinesvz) May 15, 2021

22:46 - Marghe chante avec London Grammar C'est un cadeau magnifique que la production de The Voice a fait à Marghe cette année. Elle est la seule finaliste à avoir la chance de chanter avec un groupe de renommée internationale : les Britanniques de London Grammar. La protégée de Florent Pagny interprète leur titre phare "Wasting My Young Years" sur la scène de la finale de The Voice 2021. Florent Pagny, son coach, partage sa joie suite à cette reprise : "Il y a tellement de grâce et de classe dans ce genre d'interprétations et Marghe y a trouvé sa place". Hannah Reid, chanteuse du groupe London Grammar, s'explique : "tout ce que j'ai fait pendant un an c'était aller au supermarché alors je suis très heureuse" d'avoir partagé cette scène avec Marghe.

22:37 - Jim Bauer "est artiste" affirme Calogero Pour son duo, Jim Bauer est accompagné par Calogero pour tenter de se qualifier pour la deuxième partie de la finale de The Voice 2021. Les deux hommes ont réinterprété "Les Feux d'artifice", un titre qui a atteint une nouvelle dimension ces dernières années après l'attentat de Nice perpétré un 14 juillet. "Il est artiste. C'est ce qui est pour moi fait toute la différence. On sent qu'il y a comme une urgence qu'il a quelque chose à dire. C'est très beau de chanter avec lui." Très ému par ce que le chanteur lui a dit, Jim Bauer explique ce qu'il ressent : "je prends ça comme un honneur mais aussi une responsabilité."

22:22 - Après la Star Ac', Quentin Mosimann sur la scène de The Voice Vous ne l'aviez peut-être pas reconnu derrière Grand Corps Malade et Mentissa Aziza mais Quentin Mosimann, un des anciens de la Star Ac', était ce soir sur la scène de la finale de The Voice. Il se trouve que celui qui se fait désormais appeler Mosimann a travaillé sur l'album "Madames" de Grand Corps Malade. Nikos Aliagas n'a pas manqué de saluer ce jeune musicien avec qui il a partagé un bout de route il y a longtemps déjà. "J'ai l'impression de me revoir au même âge" a-t-il expliqué au sujet de Mentissa.

22:17 - Grand Corps Malade en soutien de Mentissa Pour le deuxième duo de la soirée, Mentissa Aziza est accompagnée de Grand Corps Malade pour interpréter "Derrière le brouillard" qu'il chante habituellement avec Louane. Pour rappel, Grand Corps Malade s'est fait connaître avec ses slams qui ont grandement marqué les téléspectateurs. Depuis, Fabien Marsaud de son vrai nom a enchaîné plus de 800 concerts. Il cumule également trois Victoires de la musique. Notez que Grand Corps Malade s'est également lancé dans une carrière au cinéma. Il a d'ores et déjà été salué par trois nominations aux César. "On a essayé de trouver nos repères et ça a été très rapide avec Mentissa. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps" explique Grand Corps Malade, qui chante les louanges de sa collègue du soir.

22:09 - Cyprien en duo avec Louane Louane est de retour sur le plateau de The Voice pour fêter la finale de l'édition 2021. La jeune chanteuse et actrice fait partie de la "The Voice family" comme dirait Nikos Aliagas. En effet, Louane a participé à The Voice en 2013 dans l'équipe de Louis Bertignac, avec qui elle est allé jusqu'en demi-finale, ce qui a grandement lancé sa carrière dans la musique. Sur la scène de The Voice 2021, Louane a interprété son titre "Si t'étais là" en compagnie de Cyprien. Pour rappel, Louane a déjà remporté une Victoire de la musique mais aussi un César.