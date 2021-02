"The Voice : quels candidats sélectionnés dans l'épisode 3 ?"

THE VOICE 2021. Ce samedi, TF1 diffuse l'épisode 3 de la saison 2021 de The Voice. Au menu, une nouvelle session d'auditions à l'aveugle où les coachs auront à coeur de trouver la perle rare.

19:15 - Le public virtuel en direct des auditions à l'aveugle ? La suite des auditions à l’aveugle de The Voice va être diffusée ce soir sur TF1. Cette année, à cause de la crise sanitaire, la production a dû se passer d’un public. Les candidats chantent donc devant les coachs, mais il y a de nombreux écrans géants de téléspectateurs. Pourtant, ils n’ont pas pu entendre en direct les prestations des chanteurs. "D'un point de vue technique, comme on a dû s'adapter très vite à cause du reconfinement, on a pré-enregistré leurs réactions. Ainsi, ils ont mis en boîte des réactions qu'ils auraient eu en vrai", a confié Pascal Guix, directeur artistique de The Voice pour Télé-Loisirs. 19:09 - Un candidat pourrait faire polémique dans The Voice Ce soir, TF1 diffuse la suite des auditions à l’aveugle de The Voice. Les téléspectateurs vont faire la rencontre de Vivi, un rappeur de 21 ans. Sur scène, le chanteur va interpréter Suicide social d’Orelsan. Cette chanson risque bien de faire polémique puisqu’elle s’attaque à la première chaîne Française. Vivi semble pourtant avoir eu le droit de faire cette chanson même s’il a beaucoup hésité. "C'est vrai que je me suis posé la question de savoir si je pouvais tout dire, notamment le mot p*te à la télévision, mais j'ai été complètement libre", a -t-il dit pour le Parisien. 19:01 - Vianney a déjà conquis 5 talents Il a beau être le petit nouveau sur le banc des jurés de The Voice, Vianney a très vite fait son trou dans l'émission. Déjà parce qu'il a convaincu les téléspectateurs habitués de l'émission mais aussi parce qu'il est loin de se laisser faire face aux autres coachs plus expérimentés. Et pour cause, il a déjà intégré cinq candidats à son équipe en vue de la suite de la compétition ! Mentissa Aziza, Youssef Zaki, Séri, Kay et Bryan Tournié ont tous rejoint son équipe. Pour cet épisode 3, Vianney par en quête de nouveaux talents à emmener le plus loin possible dans l'aventure. 18:45 - Tous les talents de l'équipe de Marc Lavoine De son côté, Marc Lavoine a déjà rassemblé 5 talents dans son équipe. Il s'agit d'Arthur, chanteur de 27 ans qui a époustouflé les coachs durant la première audition à l'aveugle Tarik, qui a ému au larmes Vianney avec son slam sur l'avortement ; Louise, une candidate repérée en amont par TF1 ; Margaux, une Mayennaise qui a séduit le public avec sa reprise de "Résiste" de France Gall ; et Jim, le fils du chanteur Axel Bauer. L'interprète du fameux titre "Elle a les yeux revolvers" devra leur prodiguer de précieux conseils pour la suite de The Voice. 18:29 - Florent Pagny, à la traîne en nombre de talents De retour dans les fauteuils rouges de The Voice, Florent Pagny a choisi de nombreux talents durant les deux précédents épisodes de l'émission mais seuls trois ont intégré son équipe contre cinq chez les autres jurés de la saison. Pour l'heure, Florent Pagny peut compter sur trois candidats et candidates pour la suite de l'émission : Marghe Davico, Giada, Edgar Claudel. Il lui reste cependant encore plusieurs sessions d'auditions à l'aveugle pour garnir son panel de talents. 18:02 - Amel Bent cumule le plus de talents Parmi les quatre coachs, Amel Bent est pour le moment celle qui possède le plus de talents en ce début de The Voice. Au total, ils sont six candidats dans son équipes : Seri, une Angevine de 20 ans ; Wahil, un instituteur de Beauvais, Malaïka, 27 ans qui a ému les coachs avec une reprise de Beyoncé ; Robin, un Bordelais au groove entraînant ; Nicolas Beckers, 17 ans et Junior-Arnold Mulongo alias Jaja, 34 ans. 17:31 - Tarik, l'instant émotion de l'épisode 2 La semaine dernière dans The Voice 2021, un jeune chanteur a frappé fort en interprétant un slam qui a profondément ému les coachs de The Voice. Après avoir été sélectionné par Marc Lavoine, seul coach à s'être retourné, Tarik a proposé aux jurés d'écouter un slam de sa propre composition. "Mon chéri", sa chanson est écrite dans l'esprit d'une jeune femme qui doit avorter son fils. Très ému face à ce jeune homme de 21 ans, Vianney n'a pas réussi à parler tant il a été frappé par ce slam. Sur les réseaux sociaux, on a vu les internautes divisés entre ceux qui faisaient part de leur émotion et d'autres qui regrettaient qu'un homme parle de ce qui ne le concerne pas. Quoi qu'il en soit, Tarik a intégré The Voice 2021 dans l'équipe de Marc Lavoine. 17:01 - La troisième salve des auditions à l'aveugle de The Voice ce soir The Voice est de retour ce soir sur TF1. Les fidèles du télé-crochet pourront retrouver dès 21h05 la troisième partie des auditions à l'aveugle. Pour les suivre en direct, il suffit d'allumer la première chaîne ou de se rendre sur le site MyTF1 via ordinateur, smartphone ou tablettes. L'épisode 3 de The Voice sera disponible dès le lendemain en replay sur MyTF1.

Tout savoir sur The Voice 2021

C'est le samedi 13 juin 2020 que les téléspectateurs ont pu découvrir le nom du grand gagnant de The Voice. Abi s'est imposé avec 53,4% des votes face à Gustine, Tom Rochet et Antoine Delie. Le chanteur de 22 ans, originaire de Saint-Gratien en région parisienne, faisait partie de l'équipe de Pascal Obispo. Il avait notamment bouleversé les internautes lors des auditions à l'aveugle en parlant dans son portrait de sa grande sœur, aveugle et paralysée. "J'ai voulu me battre pour elle, c'est ma première fan" expliquait Abi en février 2020.

The Voice est une émission incontournable de la première chaîne. Chaque année de nombreux téléspectateurs sont impatients de découvrir les nouveaux talents du télé-crochet. La 10ème saison de The Voice commencera le samedi 6 février 2021 sur TF1. L'année dernière, les premières auditions à l'aveugle s'étaient déroulées un peu plus tôt, dès le 18 janvier, tandis que le nom du gagnant a été connu le 13 juin 2020, suite à un décalage des dates des dernières émissions, en raison de la crise sanitaire.

Pour l'édition 2021, c'est un nouveau quatuor de coach qui sera assis dans les fauteuils rouges de l'émission : Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney seront les coachs de cette dixième saison. Côté présentation, c'est toujours Nikos Aliagas qui sera aux manettes du concours de chant avec également Karine Ferri à ses côtés. Lors de la préparation des battles, les jurés sont épaulés par d'autres artistes afin de préparer au mieux leurs talents. Cette année, Amel Bent sera accompagnée de Slimane et Vita, mais également de Zaho. Concernant Marc Lavoine, il sera soutenu par Benjamin Biolay et le rappeur Vlad. Pour sa première participation en tant que coach, Vianney pourra compter sur Véronique Sanson et Patrick Bruel. Enfin, Florent Pagny sera lui, entouré de Calogero et Patrick Fiori.

C'est le grand rendez-vous de début d'année pour TF1 : le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. Cette année, l'émission débute le 6 février 2021 et sera diffusée tous les samedis à 21h05 sur TF1. Elle sera également suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.

TF1 avait proposé à partir du 22 août 2020, la 7ème édition de The Voice Kids, la version "enfants" du concours. C'est Rébecca qui est devenue la grande gagnante du concours avec plus de 46% des votes. Le jeune fille faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Les autres membres du jury étaient Jenifer, Soprano et Kendji Girac, qui avait lui-même remporté The Voice en 2014.

The Voice - au programme TV sur TF1