"The Voice : qui sera dans le jury de la saison 2022 ?"

THE VOICE 2022. TF1 a annoncé le retour du quatuor composé de Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine pour la prochaine saison de The Voice, en 2022.

[Mis à jour le 25 octobre 2021 à 10h43] La saison All Stars s'est achevée le 23 octobre 2021 avec la victoire d'Anne Sila. Mais The Voice, ce n'est pas fini, puisque l'émission de TF1 reviendra pour une nouvelle saison en 2022. Si la date précise de diffusion n'a pas encore été annoncée, la première chaîne a toutefois rappelé que le jury qui composait la saison 2021 "classique" serait de retour : Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Amel Bent, qui ont vu la victoire de Margue il y a quelques mois, rempilent dans le rôle de coachs.

Après une saison anniversaire intitulée All Stars, The Voice reviendra en 2022. Pour l'occasion, les quatre jurés qui ont coaché les candidats de l'émission lors de la dernière saison, au début de l'année 2021, seront de retour. Les téléspectateurs de TF1 retrouveront donc Florent Pagny, Vianney, Marc Lavoine et Amel Bent dans les fauteuils rouges.

En 2021, c'est Marghe, de l'équipe de Florent Pagny, qui a été élue grande gagnante de la saison 10 de The Voice. La jeune femme de 22 ans a recueilli 68% des votes du public, contre 32% pour son adversaire, Jim Bauer. La chanteuse va donc signer un contrat avec Universal Music et enregistrer un album. Pour la saison All stars diffusée fin 2021, c'est Anne Sila qui s'est imposée face aux autres candidats.

D'ordinaire, le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. En 2021, l'émission a débuté le 6 février pour une diffusion tous les samedis à 21h05 sur TF1. Elle est également suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1. La saison 2021 a pris fin le samedi 15 mai 2021 avec la victoire de Marghe en finale. Notez que, cette année, TF1 diffuse également une saison All Stars de The Voice plutôt qu'une saison dédiée aux enfants avec The Voice Kids. The Voice All Stars 2021, une saison spéciale pour fêter les 10 ans de l'émission, est diffusée du 11 septembre 2021 au 23 octobre 2021. C'est en 2022 que The Voice retrouvera son format initial pour une nouvelle saison.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience. Notez enfin que, dans le cadre du partenariat intergroupes entre TF1, France Télévisions et M6, les épisodes de The Voice sont également mis à disposition sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.