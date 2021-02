"The Voice : retour sur la polémique autour de The Vivi"

THE VOICE 2021. Le 20 février 2021,The Vivi s'est qualifié dans The Voice avec sa reprise de "Suicide Social". Mais des tweets jugés choquants du rappeur ont été retrouvés, le candidat a été écarté du concours.

[Mis à jour le 26 février 2021 à 10h50] Après l'affaire Mennel, The Voice est de nouveau au cœur d'une polémique. Lors des auditions à l'aveugle du 20 février 2021, les quatre coachs se sont retournés après la prestation de The Vivi, un rappeur de 21 ans qui a repris le titre "Suicide Social" d'Orelsan. Le candidat séduit le jury et rejoint finalement l'équipe de Vianney. Mais la joie du candidat est de courte durée. Dès le lendemain, les internautes déterrent des tweets du jeune rappeur datant de 2017 : homophobie, sexisme, racisme, allusion à la pédophilie, cinq tweets de The Vivi sont dénoncés par le réseau social.

La toile s'enflamme, et le candidat de The Voice prend la parole sur son compte Instagram, expliquant avoir écrit ces tweets quand il avait 17 ans : "En relisant ces messages, j'éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d'un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser avec ces messages honteux." Malgré les excuses, ITV Studios France, producteur de The Voice, décide que The Vivi ne poursuivra pas son parcours dans le télé-crochet de TF1 : "Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l'opposé des valeurs d'inclusion et de tolérance prônées par The Voice." Si la production souligne que le rappeur a présenté ses excuses, elle continue d'estimer que "ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s'arrête aujourd'hui." Cependant, l'avocat Jérémie Assous, interrogé par Le Parisien, dénonce "une décision illégale", allant même jusqu'à parler de "licenciement abusif" : "La sanction de la production est encore plus sévère que la loi qui prévoit qu'un casier judiciaire s'efface à 18 ans."

Tout savoir sur The Voice 2021

C'est le samedi 13 juin 2020 que les téléspectateurs ont pu découvrir le nom du grand gagnant de The Voice. Abi s'est imposé avec 53,4% des votes face à Gustine, Tom Rochet et Antoine Delie. Le chanteur de 22 ans, originaire de Saint-Gratien en région parisienne, faisait partie de l'équipe de Pascal Obispo. Il avait notamment bouleversé les internautes lors des auditions à l'aveugle en parlant dans son portrait de sa grande sœur, aveugle et paralysée. "J'ai voulu me battre pour elle, c'est ma première fan" expliquait Abi en février 2020.

Pour l'édition 2021, c'est un nouveau quatuor de coach qui sera assis dans les fauteuils rouges de l'émission : Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney seront les coachs de cette dixième saison. Côté présentation, c'est toujours Nikos Aliagas qui sera aux manettes du concours de chant avec également Karine Ferri à ses côtés. Lors de la préparation des battles, les jurés sont épaulés par d'autres artistes afin de préparer au mieux leurs talents. Cette année, Amel Bent sera accompagnée de Slimane et Vita, mais également de Zaho. Concernant Marc Lavoine, il sera soutenu par Benjamin Biolay et le rappeur Vlad. Pour sa première participation en tant que coach, Vianney pourra compter sur Véronique Sanson et Patrick Bruel. Enfin, Florent Pagny sera lui, entouré de Calogero et Patrick Fiori.

C'est le grand rendez-vous de début d'année pour TF1 : le télé-crochet The Voice rythme la rentrée de janvier pour la première chaîne de France. Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" mi-janvier avec les auditions à l'aveugle. Cette année, l'émission débute le 6 février 2021 et sera diffusée tous les samedis à 21h05 sur TF1. Elle sera également suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience.

TF1 avait proposé à partir du 22 août 2020, la 7ème édition de The Voice Kids, la version "enfants" du concours. C'est Rébecca qui est devenue la grande gagnante du concours avec plus de 46% des votes. Le jeune fille faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Les autres membres du jury étaient Jenifer, Soprano et Kendji Girac, qui avait lui-même remporté The Voice en 2014.

