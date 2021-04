"Top Chef : pourquoi M6 a modifié les règles de la guerre des restos ?"

TOP CHEF 2021. L'épisode 11 de Top Chef, diffusé le 21 avril 2021 sur M6, voit le retour de la fameuse guerre des restos. Mais la production a décidé d'adapter l'épreuve à la pandémie.

[Mis à jour le 21 avril 2021 à 17h30] C'est une guerre des restos bien particulière que vont découvrir les fidèles de Top Chef ce soir. Au cours de l'épisode 11 du concours culinaire de M6, diffusé le 21 avril 2021, les six candidats encore en compétition vont tenter de remporter la traditionnelle épreuve. Mais plusieurs difficultés vont se présenter à eux : dans un premier temps, ils devront, comme c'est habituellement le cas, créer un restaurant original qui devra séduire le critique François-Régis Gaudry. Jusque-là, rien de nouveau.

Mais M6 a souhaité que les candidats de Top Chef se frottent à la réalité du métier de restaurateur d'aujourd'hui, profondément impacté par la pandémie. Comme d'autres établissements actuellement, les participants au concours vont devoir proposer des menus "à emporter", ou en "click-and-collect". Non seulement les trois binômes vont devoir réaliser un menu sur place pour le jury et François-Régis Gaudry, mais aussi imaginer un système de click-and-collect. Car leurs plats seront livrés directement chez des critiques culinaires, qui testent donc cette manière de consommer devenue essentielle dans la restauration aujourd'hui. C'est sur le click-and-collect que seront jugés en grande partie les candidats.

Baptiste rend hommage à son meilleur ami décédé

Arnaud, Baptiste et Mathias se sont donc affrontés en dernière chance de l'épisode 10 de Top Chef. Mais c'est finalement Baptiste, le candidat de Paul Pairet, qui a été éliminé à l'issue de cette dixième semaine de concours. Le cuisinier n'a pas caché sa déception, rappelant qu'il avait participé à Top Chef en hommage à l'un de ses amis décédé dans un accident de voiture dix ans auparavant : "Je voulais aller plus loin, pour mon pote, pour moi… mais je me suis battu pour nous". La surprise et l'émotion étaient fortes du côté de Paul Pairet, qui a tout de même salué son " très très beau parcours " et ses " assiettes fulgurantes".

Au cours de l'épisode 10 de Top Chef, diffusé le 14 avril 2021, Baptiste a été éliminé. Le candidat de Paul Pairet affrontait Arnaud (brigade d'Hélène Darroze) et Mathias (brigade de Philippe Etchebest) dans une dernière chance autour des légumes oubliés. Si le candidat n'a pas déçu, il n'a pas réussi à s'imposer face aux deux autres candidats et a quitté le concours culinaire de M6. Il ne reste plus que six candidats en compétition, qui vont se départager la semaine prochaine dans la guerre des restos : Sarah (brigade de Paul Pairet), Arnaud et Mohamed (brigade d'Hélène Darroze), Mathias et Bruno (brigade de Philippe Etchebest) et Pierre (brigade de Michel Sarran).

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros.

Top chef les 10 ans 26,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Top Chef est une émission diffusée tous les mercredis sur M6. Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct à partir de 21h05, horaire de diffusion du concours culinaire. Pour regarder en direct l'épisode diffusé le soir même, il suffit de se rendre soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile

Chaque nouvel épisode de Top Chef 2021 est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

Top Chef 2021 - au programme TV tous les mercredis sur M6