"Top Chef : qui sera éliminé dans l'épisode 2 ? Le direct"

TOP CHEF 2021. M6 diffuse ce soir le second épisode de la saison 12 de Top Chef. Les brigades de Paul Pairet, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze s'affrontent pour la première fois. Ils vont cuisiner sous l'oeil avisé des célèbres chefs Sébastien et Michel Bras. Suivez le direct.

Top Chef est de retour ce soir avec le second épisode de la saison 12. La semaine passée, les quatre Chefs ont constitué leurs brigades et les candidats vont devoir à nouveau s’affronter. Pour le début de la soirée, les cuisiniers vont devoir s’inspirer de la salade de Kei Kobayashi. Ils vont devoir convaincre Paul Pairet, Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest en mettant en avant de multiple saveurs. Ce sera la toute première fois que les candidats travailleront ensemble et ils vont devoir s’accorder afin de proposer des plats ambitieux. Par la suite, Top Chef partira dans l’Aubrac à la rencontre de Michel et Sébastien Bras. Les cuisiniers vont devoir faire une revisite du fameux coulant. À l’issu de cette épreuve, les meilleurs candidats seront sélectionnés pour la suite de l’émission. Un candidat va pourtant devoir quitter l’émission dans cet épisode. Suivez le direct.

21:58 - La brigade de Philippe Etchebest cartonne Charline et Mathieu ont cuisiné ensemble sur la première épreuve. Gilles Goujon goûte le plat de la brigade de Philippe Etchebest et trouve que c’est une "belle assiette" et qu’elle est harmonieuse. "C’est pas mal".

21:56 - La brigade de Michel Sarran impressionne Gilles Goujon Gilles Goujon goûte l’assiette de la brigade de Michel Sarran. Il découvre le plat ainsi que le rince-bouche et est impressionné. "on cherche à entrer dans la culture", dit-il en voyant les nombreux ingrédients japonais.

21:55 - Gilles Goujon satisfait de l'assiette de l'équipe de Paul Pairet Gilles Goujon goûte l’assiette de la brigade de Paul Pairet et pour lui "tout est réuni". Le Chef aime beaucoup la salade, mais il lui manque un petit quelque chose. "On est pas loin de la perfection", dit Paul Pairet pour rassurer ses candidats.

21:53 - L'épreuve est terminée C’est la fin de la première épreuve et le Chef Gilles Gougon va pouvoir goûter tous les plats. Les deux binômes ayant réalisé les meilleures assiettes seront qualifiés pour l’épreuve de la semaine prochaine.

21:52 - Sarah écoute enfin Mohamed dans Top Chef Hélène Darroze répète une nouvelle fois qu’il manque des légumes dans la salade de Sarah et Mohamed. Sarah décide d’écouter la Chef et rajoute de la carotte. "J’espère que ça sera suffisant", dit quand même Hélène Darroze en mentionnant qu’il y a plus de 40 légumes dans la salade de Kei Kobayashi.

21:48 - Mohamed et Sarah ne s'écoutent pas dans Top Chef Hélène Darroze n’est pas satisfaite par la recette de ses deux candidats dans Top Chef. Elle pense qu’ils ont trop misé sur la betterave et le radis et attend plus de légumes pour avoir des saveurs. "Je me demande si ça ne va pas être trop", dit Sarah à Mohamed. Les deux candidats ont du mal à travailler ensemble et ne s’écoutent pas. "Ça me gave", dit Mohamed en découvrant que sa coéquipière ne veut pas l’écouter.

21:44 - Deux univers différents dans l'équipe d'Hélène Darroze Hélène Darroze fait confiance à Mohamed et Sarah pour la première épreuve de Top Chef. Les deux candidats cuisinent dans des univers différents puisque Sarah travaille dans des bistros. De son côté, Mohamed a travaillé dans plusieurs restaurants étoilés. "Sarah a un don pour mettre le végétal à l'honneur", dit Hélène Darroze. Elle espère que la candidate va prendre confiance en elle.

21:43 - Philippe Etchebest déçu par la sauce de la salade Philippe Etchebest goûte l’assaisonnement de la salade et est très déçu. "C’est fade", dit-il à ses candidats. Mathieu en prend un coup et décide de rajouter de la groseille afin d’avoir plus d’acidité. Philippe Etchebest est content de voir que Mathieu réagit, "Très bonne idée ces groseilles".

21:41 - Philippe Etchebest impressionné par sa brigade Charline et Mathieu prévoient de faire une salade à plusieurs étages pour mettre en avant les saveurs. Philippe Etchebest est impressionné par la recette de ses deux protégés. "Je ne sais pas ce que je fais là en fait", dit-il. Le Chef a remarqué que les deux candidats s’entendent très bien et s’écoutent. "C'est la salade de l'équipe bleue et on va gagner", s'exprime Mathieu pour encourager sa binôme.

21:37 - Les deux plus jeunes candidats ensemble ce soir Du côté de la brigade de Philippe Etchebest, c’est Mathieu et Charline qui cuisinent ensemble. Ils sont les deux plus jeunes candidats de Top Chef. Philippe Etchebest, connaît très bien Charline puisqu’elle a remporté Objectif Top Chef. Pour lui, elle fait preuve d’une grande créativité et c’est ce qu’il attend ce soir dans l’émission.

21:36 - Baptiste et Pauline font un beau dressage Baptiste et Pauline prennent le temps de dresser leur plat. "C’est bien, c’est joli", dit Paul Pairet. De son côté, Pauline est satisfaire du résultat est pense que c’est la salade de la victoire.

21:34 - Baptiste et Pauline forment un bon binôme Paul Pairet compte sur Pauline et Baptiste pour cette première épreuve de Top Chef. Ils font une nougatine de sésame pour apporter une touche sucrée à leur salade. Puis, ils font une mousse épicée afin de lier tous leurs légumes. "Leur recette est séduisante", dit Paul Pairet satisfait de leur recette. Il espère quand même que la mousse ne sera pas trop épicée. "On veut que la mousse soit tasty, sexy", dit Baptiste en préparant son plat.

21:28 - Thomas s'inspire de la culture japonaise pour son plat Thomas s’inspire de la culture japonaise pour apporter une cinquième saveur. Il fait cuire ses légumes afin d’avoir tout leur jus. "Ils veulent un esprit japonais, qu’on se rince la bouche afin un petit shot de tomate", dit Michel Sarran qui semble satisfait de cette belle initiative.

21:26 - Michel Sarran confiant pour la première épreuve Arnaud et Thomas représentent la brigade de Michel Sarran et cuisinent pour la première fois ensemble. "Je compte sur eux pour faire une entrée royale", explique le Chef. Les deux candidats veulent mettre en avant la salade et jouer avec les textures. "Magnifique recette les gars", dit Michel Sarran en découvrant leur recette. Le Chef semble confiant et attend beaucoup d’équilibre sur les saveurs. "Je veux qu’on ait l’assiette du jour", ajoute-t-il.