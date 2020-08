TROP JEUNE POUR MOI - Un temps intitulée Coup de foudre à l'île Maurice, la nouvelle comédie romantique de TF1 se dévoile ce lundi. Vaut-elle le coup ? Ce qu'en disent les critiques.

[Mis à jour le 31 août 2020 à 10h19] Il y a de l'amour dans l'air à l'île Maurice. TF1 dévoile son premier téléfilm de la rentrée, Trop jeune pour moi. Un temps intitulée Coup de foudre à l'île Maurice, cette comédie romantique suit les méandres amoureux de Doria (Hélène de Fougerolles), une femme d'une quarantaine d'année qui perd pied, entre un mari infidèle, une fille indépendante et un travail qui l'épuise. Elle décide de se ressourcer auprès de sa mère, qui habite à l'île Maurice. Elle y rencontre Théo (Loyan Pons de Vier), un jeune homme qui a vingt ans de moins qu'elle, mais qui lui redonne le goût de vivre.

Trop jeune pour moi questionne donc les différences d'âge dans les relations amoureuses. Mais le téléfilm de TF1, qui faisait à l'origine partie de la saga "Coup de foudre..." est-il réussi ? Oui, si l'on en croit les premières critiques publiées à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour Ouest-France, "certes, le cadre de la fiction est paradisiaque et l'ensemble est très sensuel, mais le propos tenu est profond, bien traité, et méritait mieux que figurer dans la saga des comédies romantiques de la Une." Le décors de carte postale fait rêver, mais l'intérêt de cette comédie romantique réside ailleurs selon les critiques : sa force reste son propos et son casting. Si Allociné déplore "une trame un peu trop convenue" et "qui n'offre pas beaucoup de surprise", "Trop jeune pour moi se révèle une bonne surprise et s'impose sans peine comme l'un des "Coup de foudre..." les plus réussis. Voire le plus réussi, tout simplement" Cette nouvelle comédie romantique devrait donc assurément plaire aux amateurs de la saga de TF1 !

Synopsis - Doria, la quarantaine, vit une crise existentielle. Elle décide de partir se ressourcer à l'île Maurice, où habite sa mère. Elle fait la rencontre de Théo, un homme âgé de vingt ans de moins qui lui redonne le goût à la vie.

