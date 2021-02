TF1 : le JT victime d'un "énorme problème technique", que s'est-il passé ?

TF1. Fait inédit, le JT de 13h n'a pris l'antenne que 40 minutes après son horaire habituel en raison d'un "énorme problème technique". Marie-Sophie Lacarrau s'en est excusée face aux téléspectateurs à 12h58 ce jeudi.

[Mis à jour le 18 février 2021 à 15h04] Ce jeudi 18 février 2021 à 12h58, Marie-Sophie Lacarrau a pris l'antenne de TF1 pour ouvrir son journal télévisé pas tout à fait comme d'habitude. La nouvelle présentatrice du journal, qui succède à Jean-Pierre Pernaut, a annoncé à ses téléspectateurs que l'équipe du JT n'était "pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique." La journaliste débauchée de France 2 a présenté ses excuses aux téléspectateurs pour ce délai "totalement inédit" : "Croyez-le bien, nous en sommes évidemment désolés".

Marie-Sophie Lacarrau prévenait par la même occasion que les équipes techniques travaillaient d'arrache-pied pour diffuser l'édition de ce jeudi mais, par précaution, avait souhaité à ses fidèles "un bon après-midi". Si l'origine de cet "énorme problème technique" n'a pas été révélée par les équipes de TF1 qui ont tout de même réussi à lancer le journal quelques dizaines de minutes plus tard. A 13h38, près de 40 minutes après sa prise d'antenne habituelle, la présentatrice a donc accueilli les habitués de TF1 sans oublier de faire référence à ce retard absolument inédit.

Une panne réseau évoquée

A l'heure de clôturer son journal télévisé, Marie-Sophie Lacarrau à expliquer que la diffusion de son JT s'était effectuée dans "des conditions particulières, inédites même". Elle a ensuite quelque peu explicité les raisons de ce retard inhabituel, évoquant une panne de réseau qui a affecté le plateau du journal. "Je vous prie de nous excuser pour cette panne réseau que nous subissons." La présentatrice s'est par ailleurs engagée à tenir ses téléspectateurs "au courant" des développements de cette situation.

Chers téléspectateurs,

Votre JT est de retour.

Nous avons rencontré un problème technique qui nous a empêché de diffuser le journal de 13H jusquà maintenant.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. — TF1 (@TF1) February 18, 2021

Sur Twitter, la chaîne a présenté ses excuses aux téléspectateurs en annonçant la prise d'antenne tardive du JT de 13 heures. "Chers téléspectateurs, votre JT est de retour. Nous avons rencontré un problème technique qui nous a empêché de diffuser le journal de 13H jusqu'à maintenant. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée." Si le tweet officiel ne mentionne pas la raison de ce problème technique il semble, si l'on en croit les informations données par Marie-Sophie Lacarrau, que l'impossibilité de diffusion vienne d'une panne réseau.

Sur France 2, chez la concurrence, on a probablement enregistré un joli pic d'audience alors que certains téléspectateurs ne pouvaient pas se renseigner sur les informations du JT de TF1. Julian Bugier, nouveau titulaire du journal de la Deux, s'est d'ailleurs permis un petit trait d'humour au moment de clôturer son propre journal, à l'horaire habituel. Le présentateur a remercié les habitués de leur fidélité puis souhaité la "bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd'hui".

Cette petite phrase de Julian Bugier n'est pas passée inaperçue et a même été suffisamment mal prise pour que le présentateur du JT de France 2 s'en excuse publiquement sur Twitter. "Mes quelques mots aujourd'hui à la fin du journal de France 2 ont visiblement été mal compris. C'était de l'humour, maladroit. Quand on se trompe il faut le reconnaître. Mes excuses a nos amis de TF1". Quoi qu'il en soit, nul doute que les audiences du 13 heures de ce jeudi seront particulièrement scrutées en raison de ce bug inédit chez TF1.

