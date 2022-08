"The Good Doctor : pourquoi Antonia Thomas (Claire) a quitté la série ?"

GOOD DOCTOR SAISON 5. Antonia Thomas (Claire Brown) ne fait plus partie du casting principal de The Good Doctor dans la saison 5, actuellement diffusée sur TF1. Elle revient toutefois ponctuellement en tant qu'invitée. Les raisons.

[Mis à jour le 31 août 2022 à 20h45] The Good Doctor est de retour sur TF1. La première chaîne diffuse la saison 5 tous les mercredis, à partir du 31 août 2022, à 21h10. Le docteur Claire Brown est toutefois absente de cette nouvelle salve d'épisodes. Son personnage a en effet quitté l'hôpital St. Bonaventure pour partir au Guatemala. Cette décision fait suite à la volonté de l'actrice Antonia Thomas de quitter The Good Doctor avant la saison 5.

La comédienne avait en effet annoncé qu'elle souhaitait "explorer de nouvelles opportunités créatives" et donner un tournant à sa carrière. Cependant, elle ne quitte pas définitivement la série, puisque son personnage reviendra, le temps de deux épisodes, au cœur de l'intrigue de The Good Doctor. Il s'agit toutefois d'un retour exceptionnel de l'actrice et du personnage, présente pour épauler Shaun (Freddie Highmore). La comédienne n'avait en effet jamais fermé la porte à un retour ponctuel dans la série, à condition que ça ne soit pas récurrent.

fiche série

The Good Doctor, aussi appelée "Good Doctor", est une série médicale et dramatique américaine créée par David Shore (Dr House) et Daniel Dae Kim. Il s'agit de l'adaptation de la série sud-coréenne du même nom. La version américaine est diffusée depuis 2017 aux Etats-Unis. En France, c'est TF1 qui se charge de la diffusion de cette série médicale, portée par Freddie Highmore (Bates Motel, Charlie et la Chocolaterie), Antonia Thomas (Lovesick, Survivor) ou encore Nicholas Gonzalez (American Nightmare 2, Pretty Little Liars).

Synopsis - Docteur atteint du syndrome d'Asperger, Shaun Murphy intègre le service de chirurgie de l'hôpital Saint Bonaventure (San José) en tant qu'interne. Soutenu par le directeur, le docteur Aaron Glassman, Shaun va devoir surmonter ses difficultés à communiquer et à interagir socialement pour obtenir la confiance de ses pairs et de ses patients.

Freddie Highmore : Dr Shaun Murphy

Hill Harper : Dr Marcus Andrews

Richard Schiff : Dr Aaron Glassman

Antonia Thomas : Dr Claire Browne (saison 1 à 4)

Fiona Gubelmann : Dr Morgan Reznick

Will Yun Lee : Dr Alex Park

Christina Chang : Dr Audrey Lim

Paige Spara : Lea Dilallo

Nicholas Gonzalez : Dr Neil Melendez (saison 1 à 3)

Good Doctor saison 1 (2017-2018) : Shaun Murphy est un interne en chirurgie atteint du syndrome d'Asperger. Il rejoint l'équipe de l'hôpital Saint Bonaventure sous le mentorat du docteur Aaron Glassman. Mais sa nomination dans le service de chirurgie sème le trouble au sein de l'hôpital, que ça soit avec le Conseil d'administration mais aussi avec ses collègues médecins.

Good Doctor saison 2 (2018-2019) : Le docteur Glassman fait face à de graves problèmes de santé et se fait remplacer par le docteur Andrews à la tête de l'hôpital. De son côté, Shaun essaie d'améliorer sa manière de communiquer avec ses patients mais se retrouve de plus en plus isolé.

Good Doctor saison 3 (2019-2020) : Le docteur Lim devient cheffe du département de chirurgie, et l'équipe est complétée par l'arrivée du docteur Andrews. Lim et Melendez cachent leur relation, tandis que Shaun débute une relation amoureuse avec Carly mais se questionne sur ses sentiments pour Lea. Enfin, Claire vit une véritable descente aux enfers après la mort de sa mère.

Good Doctor saison 4 (2020-2021) : L'hôpital Saint Bonaventure est en première ligne alors que l'épidémie liée au coronavirus débute aux Etats-Unis. De nouveaux médecins résidents rejoignent l'équipe mais seront en compétition les uns avec les autres pour obtenir une place définitive dans l'hôpital. Shaun et Lea apprennent une grande nouvelle qui va totalement bousculer leur vie de couple, et se verront confronter à une tragédie.

Diffusé sur TF1 les mercredis, Good Doctor est également accessible en streaming légal sur plusieurs plateformes. Le public français peut en effet retrouver la série médicale sur Prime Video. Les quatre premières saisons sont actuellement en lignes sur le site Salto. Notez également que la série "Good Doctor" visible sur Netflix n'est pas la version américaine mais la série originale sud-coréenne.