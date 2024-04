"Mask singer 2024 : une date de diffusion et un casting inattendu dévoilés"

MASK SINGER 2024. La saison 6 de Mask Singer arrive dès le mois de mai sur TF1. Un casting plutôt inattendu est d'ores et déjà dévoilé...

Mask Singer est déjà de retour sur TF1. L'émission phare de la première chaîne va revenir dès le mois de mai, dans la foulée de Danse avec les stars qui touche à sa fin après une saison mouvementée. La chasse aux animaux et autres personnages divers et variés va, comme on s'y attendait, occuper le prime-time du vendredi soir dès le 3 mai 2024, à 21h10. Avec l'annonce de la date de la saison 6 de son programme phare, TF1 a voulu faire monter l'excitation d'un cran après les premières révélations survenues en début d'année. Cette nouvelle saison offre notamment un casting surprenant.

Mask Singer signe en effet le retour de visages familiers et l'introduction de nouveaux venus dans le panel des enquêteurs. L'humoriste Kev Adams, pilier du jury depuis les débuts du show en 2019, accueillera à ses côtés la comédienne Chantal Ladesou, qui avait déjà marqué les esprits lors de la quatrième saison. Ils seront rejoints cette année par la pétillante Inès Reg, pas vraiment en odeur de sainteté depuis une altercation avec Natasha St-Pier dans DALS.

Autre enquêteur inattendu : Laurent Ruquier, figure emblématique de la télévision française, plutôt habitué aux talk-shows et aux émissions d'info et de société depuis quelques années (On n'est pas couché, On est en direct, et dernièrement Le 20 h de Ruquier sur BFM qui n'a pas rencontré le succès escompté). Après une apparition remarquée sous le costume du Homard l'année dernière, l'ancien humoriste revient avec Mask Singer au divertissement populaire qu'il affectionne, d'On a tout essayé aux Enfants de la Télé en passant par les Grosses têtes qu'il anime toujours.

Laurent Ruquier relaie Camille Combal dans "Mask Singer : l'enquête continue"

Laurent Ruquier ne se contentera pas de son rôle d'enquêteur, puisqu'il prendra également les commandes de la seconde partie de soirée. Succédant à Camille Combal dans "Mask Singer : l'enquête continue", il recueillera les impressions des stars démasquées.

Outre le panel des enquêteurs, l'émission elle-même se réinvente, promet TF1 avec douze personnages en compétition, mais aussi des duos et des participations spéciales. Plus de vingt célébrités, y compris deux "stars internationales" dont les noms restent mystérieux, se glisseront ainsi sous les costumes hauts en couleurs du programme pour époustoufler le jury et les téléspectateurs.

Quels costumes dans Mask Singer 2024 ?

La liste des costumes de Mask Singer 2024, partiellement révélée, comprend des figures aussi originales que le Cornichon, l'Épouvantail, le Hamster, le Léopard, et l'Hippopotame, mettant en avant l'ingéniosité et la créativité qui font le succès de l'émission. Ces costumes, alliés aux indices disséminés au fil des épisodes, seront cruciaux pour démêler l'énigme de l'identité des participants.

La saison 5 de "Mask Singer" avait su attirer un large public, avec une audience moyenne en hausse par rapport aux saisons précédentes. C'est le chanteur Vincent Niclo, caché dans le costume du Husky, qui a été sacré gagnant de l'édition 2023, devant la Biche (Aurélie Konaté) et le Chameau (le couple d'influenceurs Nico et Daniela Capone). Les identités des trois finalistes avaient été devinées plusieurs semaines en amont par les internautes qui s'étaient prêté au jeu de l'enquête.

Impossible évidemment de connaître l'identité des stars candidates de Mask Singer 2024. Lors de la saison 5 de Mask Singer, on a trouvé dans les costumes Vincent Niclo (le Husky), Aurélie Konaté (la Biche), Nico et Daniela Capone (le Chameau), Tina Arena (la Plante carnivore), Adeline Toniutti(l'Alien), Zaho(la Sorcière), Cartman(le Zèbre), Anny Duperey(le Phénix), Jean-Marc Généreux(le Lama), André Bouchet dit Passe-Partout(la Chenille), Laura Flessel, Martin Lamotte et Charlotte Gaccio (la Méduse). Parmi les stars invitées, on comptait également Mel B (le Soleil), Anastacia (le Kangourou), Anggun (le Taureau) ou encore Laurent Ruquier (le Homard).

La sixième saison de Mask Singer a débuté le 3 mai 2024 sur TF1. Alors que la saison 2022 avait testé la diffusion les mardis soirs, la première chaîne ait revu sa copie dès l'année dernière en revenant en prime-time le vendredi. La saison 6 est donc programmée chaque vendredi soir à partir de 21h10. Chaque prime est suivi par un "Mask Singer : l'enquête continue", présenté cette année par Laurent Ruquier.

Le casting des enquêteurs de Mask Singer a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4, à l'exception de Kev Adams. Pour la saison 6 diffusée au printemps 2024, le casting a de nouveau changé, mais à la marge : Kev Adams rempile avec Chantal Ladesou. Ils sont accompagnés cette année par Inès Reg et Laurent Ruquier. Auparavant, Jeff Panacloc, Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jarry, Anggun, Alessandra Sublet et Vitaa ont fait partie du quatuor d'enquêteurs de Mask Singer.