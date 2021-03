UN HOMME D'HONNEUR TF1. Un homme d'honneur est une adaptation de la série israélienne Kvodo et américaine Your Honor, avec Kad Merad et Gérard Depardieu.

[Mis à jour le 22 mars 2021 à 19h30] TF1 diffuse le 22 mars 2021 sa nouvelle série policière, Un homme d'honneur. Et le scénario pourrait rappeler à plusieurs téléspectateurs également abonnés à Canal+ une autre série, Your Honor, diffusée il y a quelques mois seulement. Un homme d'honneur est l'adaptation de la série israélienne Kvodo, dont Your honor est la version américaine. Ceux qui n'ont pas découvert la série us sur Canal vont découvrir la descente aux enfers de Richard Altman, un juge intègre dont la vie bascule lorsque son fils commet un délit de fuite et laisse pour mort un motard... qui n'est autre que le fils d'un puissant mafieux.

Au casting d'Un homme d'honneur, on retrouve Kad Merad, à contre emploi dans un rôle dramatique, qui incarne le juge Richard Altman pris dans un spirale infernale. Face à lui, Gérard Depardieu joue le mafieux Bruno Riva. Zabou Breitman, Aure Atika, Nicolas Duvauchelle et Hélène Vincent sont également au casting. Après avoir reçu le César du meilleur espoir masculin en 2016, Rod Paradot campe le fils de Richard Altman. Un homme d'honneur est une série policière composée de six épisodes, dont deux sont diffusés chaque soir sur TF1 dès le 22 mars 2021. Le dernier épisode devrait donc être diffusé le 5 avril 2021.

En savoir plus

Synopsis - Richard Altman est un juge intègre et très respecté dans le milieu judiciaire français. Mais sa vie bascule totalement lorsque son fils, Lucas, commet un délit de fuite et laisse un motard pour mort. S'il pousse son fils à se dénoncer dans un premier temps, il finit par découvrir que le motard est le fils d'un mafieux très dangereux. Pour sauver Lucas, Richard Altman est prêt à tout, et même renoncer à ses valeurs qui va le pousser dans une véritable descente aux enfers.

Kad Merad : Richard Altman

Zabou Breitman : Laure Constantine

Rod Paradot : Lucas Altman

Aure Atika : Rebecca Riva

Gérard Depardieu : Bruno Riva

Eye Haïdara : Leïla Diene

Nicolas Duvauchelle : Fred Santos

Hélène Vincent : Hélène Berger

Emile Berling : Simon Riva

Manon Azem : Gabrielle Daguerre

Michel Bompoil : Cyril Berhami

