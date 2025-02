Trêve à Gaza : le bébé otage du Hamas est mort, comme deux membres de la famille Bibas

Le Hamas a annoncé remettre à Israël les dépouilles de quatre otages morts en captivité, dont ceux d'Ariel et de Kfir Bibas enlevés à l'âge de 4 ans et 8 mois et leur mère. Les corps seront rendus aux autorités ce jeudi 20 février.

Alors qu'il a donné des précisions sur les prochaines libérations d'otages, le Hamas a annoncé qu'il remettra à Israël les dépouilles de plusieurs personnes mortes durant leur captivité ce jeudi 20 février. Les corps de quatre otages seront rendus aux autorités israéliennes, a confirmé dans la foulée l'Etat hébreu ce mardi 18 février. Parmi les dépouilles figureront les derniers membres de la famille Bibas qui ont été enlevés dans le kibboutz de Nir Oz, lors de l'attaque du 7 octobre 2023, selon le communiqué de Khalil al-Hayya, chef de l'équipe de négociation du mouvement islamiste palestinien.

Le sort de la mère de famille, Shiri, et de ses deux enfants, Ariel et Kfir, âgés respectivement de cinq et deux ans, suscitait de vives inquiétudes depuis le 1er février, date à laquelle le mari et père de ces otages, Yarden Bibas, a été libéré par le Hamas avec deux autres hommes. La femme de 33 ans et ses deux fils auraient dû faire partie des premiers otages libérés selon l'ordre de priorité prévu par les termes de la trêve et les conditions des libérations. Les enfants Bibas étaient parmi les plus jeunes otages du Hamas, Kfir était même le plus jeune captif puisqu'il n'avait que huit mois et demi au moment de son enlèvement. Les enfants, les femmes et les personnes âgées devaient être les premiers a été remis en liberté. Les hommes âgés et blessés devaient l'être en suivant, avant les hommes plus jeunes et plus robustes.

Dès le 19 janvier, lorsque les premières vagues de libération ont eu lieu, l'absence des deux enfants parmi les personnes libérées a soulevé de nombreuses questions et des craintes. Lesquelles ont été plus nombreuses et plus importantes après la libération du père, Yarden Bibas. L'homme avait été enlevé à un moment différent du reste de sa famille et n'était pas retenu au même endroit que ses enfants. Après sa libération, il s'accrochait à "l'espoir" de revoir sa femme et ses enfants en vie comme l'expliquait sa sœur, Ofri, au Times of Israël : "Il comprend les craintes, les craintes quant à leur sort, mais il sait aussi que rien n'est certain, et il s'accroche à l'espoir. Nous aussi, nous nous sommes accrochés à cet espoir pendant 15 mois, et nous continuons à le faire. Nous les attendons toujours, ici, chez nous."

Les proches de la famille Bibas avaient également exigé des réponses du gouvernement israélien : "Nous ne tolèrerons plus l'incertitude. Nous exigeons des réponses", avait lancé Dana Silberman-Sitton, la soeur de Shiri Bibas, lors d'une déclaration publique à l'hôpital Sheba de Ramat-Gan.

Une mort jamais confirmée par Israël

Le Hamas avait annoncé la mort de Shiri Bibas et de ses deux enfants dans une frappe israélienne en novembre 2023, soit un mois après l'attaque et les nombreux enlèvements d'otages. L'Etat hébreu, de son côté, n'avait jamais confirmé les décès auprès de la famille. Les quatre membres de la famille n'avaient d'ailleurs pas fait l'objet de libération lors de la première trêve en novembre 2023, mais ils figuraient sur la liste des 33 otages libérables pendant la première phase du nouvel accord de trêve à Gaza, entre Israël et le Hamas. Et si Israël a annoncé, avant les premiers échanges de janvier, que huit de ces personnes étaient mortes en captivité, le gouvernement n'a pas précisé le nom des personnes décédées.

Plusieurs signes tendaient à confirmer la mort des enfants Bibas. Le gouvernement israélien n'a pas insisté sur la libération de la famille, comme il a pu le faire avec d'autres otages comme la civile Arbel Yehud, jusqu'à faire mettre en danger l'accord de trêve, faisait remarquer Times of Israel. Un détail qui, aujourd'hui, laisse penser que les otages n'étaient déjà plus en vie.