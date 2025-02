Procès Stéphane Plaza : le verdict rendu ce mardi, "l'argent" au cœur du jugement

Le jugement de Stéphane Plaza pour violences physiques et psychologiques sur deux ex-compagnes doit être rendu ce mardi.

L'essentiel : En janvier dernier, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Stéphane Plaza doit apprendre la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Paris ce mardi en début d'après-midi.

Alors que Stéphane Plaza est à la tête d'un empire estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, le parquet avait appelé le tribunal à s'interroger sur la "juste peine" à prononcer, celle qui permettra de "souligner le poids financier sur les victimes" dans un dossier où "l'argent a été un élément central dans ces mécanismes de domination" entre ce dernier et les plaignantes.

Stéphane Plaza encourt une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende selon l'article 222-9 du Code pénal relatif à des "violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente".

En direct

13:41 - Stéphane Plaza est arrivé au tribunal Jugé pour violences sur des ex-compagnes, Stéphane Plaza est arrivé au tribunal correctionnel de Paris pour connaître sa peine, selon les informations de BFMTV. 13:11 - Le verdict attendu dans quelques minutes L'animateur star de la chaîne M6 devrait connaître le jugement du tribunal correctionnel de Paris dans son procès qui l'oppose à deux ex-compagnes pour violences conjugales ce mardi. Le verdict est attendu pour 13h30. 12:36 - Un "poids financier sur les victimes" Le 9 janvier dernier, Stéphane Plaza avait démenti les accusations qui pesaient contre lui. Il comparaissait alors pour "violences habituelles physiques et/ou psychologiques par concubin" entre 2018 et 2022 sur une ex-compagne, Amandine. Et pour "violences habituelles psychologiques par concubin" sur une autre, Paola, entre 2021 et 2022. Le parquet n'avait pas hésité à appeler le tribunal à "souligner le poids financier sur les victimes" dans un dossier où "l'argent a été un élément central dans ces mécanismes de domination" entre 'l'animateur star et les plaignantes. Chez ces femmes a grandi "la peur des mauvais jours, la peur des crises, du dénigrement et pour certaines, des coups", avait indiqué la procureure. 12:14 - "Une baisse de fréquentation" dans les agences du réseau Plaza Entre 2017 et 2023, année du scandale, Stéphane Plaza aurait amassé environ 6,2 millions d'euros selon L'Informé, auxquels s'ajoutent "6% du chiffre d'affaires de ses agences, 2% pour les frais de publicité et plus de 20 000 des droits d'entrées". Le magazine économique estimait que la fortune personnelle de l'animateur s'élevait alors à plus de 31 millions d'euros, la société portant son nom ayant pour sa part été valorisée à 125 millions d'euros. Mais cette machine à cash semble aujourd'hui vaciller. Lors de son procès en janvier, Stéphane Plaza a confié que ses revenus d'animateur avaient chuté de moitié, passant "de 30 000 à 15 000 euros par mois". "Je gagne encore très bien ma vie", reconnaissait-il cependant. Sur le terrain surtout, ses agences pâtissent visiblement de l'affaire. Certains agents se font "insulter aux feux rouges", a témoigné une avocate sur BFMTV. Des franchisés voient "les clients refuser de poser des panneaux Stéphane Plaza" et constatent "une baisse de fréquentation et la perte de mandats". Une dizaine d'agences chercherait même à sortir d'une franchise au nom devenu encombrant.

En savoir plus :

Au coeur du jugement de Stéphane Plaza, se trouvait l'argent. En 2020, date des derniers chiffres connus, le réseau Plaza affichait un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros selon Ouest France avec un bénéfice net de 6 millions d'euros selon BFM Immo. De quoi offrir à l'animateur un joli pécule d'environ 1,5 million d'euros annuels avant impôts.

Pourtant, ce dernier aurait perdu entre 15 % et 20 % de ses revenus depuis qu'il est accusé de violences conjugales. "Mon salaire mensuel est passé de 30 000 à 15 000 euros", affirmait-il en janvier dernier. "M6 me fait un peu moins tourner. Deux enquêtes ont été faites chez M6 et ils n'ont rien trouvé. J'ai des contrats qui ont été annulés. Quand on vous soupçonne de violence, on ne vous veut plus", poursuit-il.

Rappelons que sa fortune est nettement supérieure à celle de ses ex-compagnes. Voilà pourquoi, le parquet avait appelé le tribunal à s'interroger sur la "juste peine" à prononcer, celle qui permettra de "replacer la responsabilité là où elle doit être" et de "souligner le poids financier sur les victimes" dans un dossier où "l'argent a été un élément central dans ces mécanismes de domination". D'après les plaignantes, Stéphane Plaza jouerait du pouvoir généré par l'argent pour instaurer des rapports déséquilibrés.

De lourdes accusations

Dans un article de Mediapart publié en septembre dernier, trois anciennes compagnes de Stéphane Plaza témoignent des violences qu'elles auraient subi de la part de l'animateur. Elles racontent avoir subi des "violences verbales et psychologiques (humiliations, dénigrement, menaces)" de la part de l'agent immobilier et deux d'entres elles décrivent des "agressions physiques".

Elles affirment encore auprès du journal d'investigation avoir entretenu une relation avec l'animateur sans savoir qu'il voyait d'autres personnes, l'accusant d'"exercer des manipulations, des pressions et des maltraitances" pour "faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps". Le même mois, deux de ses anciennes compagnes déposent plainte.

Parmi les témoignages dévoilés par Mediapart contre l'animateur et agent immobilier quinquagénaire, l'une de ses ex compagnes, qui aurait fourni un témoignage écrit à un huissier de justice en mai 2022, l'accuse de lui avoir "retourné avec violence" plusieurs doigts lors d'un accès de fureur. "Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés", assure-t-elle. Elle affirme également avoir reçu un "coup de poing dans l'épaule". Pour ces faits qui auraient eu lieu entre 2018 et 2022, les deux plaignantes se sont vu reconnaître une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.

Ce que risque Stéphane Plaza au maximum

Pour avoir "porté des coups, dénigré, humilié publiquement, tordu des doigts si fort que certains ont été luxés", comme indiqué en janvier dernier lors des réquisitions du parquet de Paris, l'animateur phare de la chaîne M6 encourait une peine maximale de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, en vertu de l'article 222-9 du Code pénal, relatif à des "violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente".