UNE MERE PARFAITE TF1. Julie Gayet et Tomer Sisley sont les têtes d'affiches de la nouvelle mini-série de TF1, "Une mère parfaite".

[Mis à jour le 6 septembre 2021 à 16h35] Julie Gayet est de retour au premier plan à la télévision, deux ans après la sortie de la série Soupçons. Lundi 6 septembre 2021, TF1 diffuse les premiers épisodes de sa nouvelle mini-série policière, Une mère parfaite. La compagne de François Hollande y incarne Hélène Berg, dont la vie paisible à Berlin bascule lorsqu'elle reçoit un appel de sa fille, Anya, qui étudie à Paris. Celle-ci est suspectée d'avoir assassiné un riche héritier. Hélène se rend alors à Paris et décide, avec l'aide de son amour de jeunesse et avocat, de trouver des preuves de son innocence. Mais plusieurs indices vont lui mettre le doute quant à la culpabilité de son enfant.

Au casting d'Une mère Parfaite, on retrouve donc Julie Gayet dans le rôle d'Hélène. Elle donne la réplique à Tomer Sisley, qui après Balthazar mène de nouveau l'enquête dans le rôle de Vincent, un avocat qui est également l'ancien amour de la protagoniste. Eden Ducourant, révélée dans la série Pour Sarah, incarne de son côté Anya, la fille d'Hélène. On retrouve également au casting Cyril Gueï, Andreas Pietschmann, Maxim Driesen et Sylvain Dieuaide, dont la plupart sont déjà passés par des productions de TF1. Mini-série en quatre épisodes, Une mère parfaite révèlera sa conclusion le 13 septembre 2021.

Synopsis - Hélène Berg, Française vivant à Berlin, voit son quotidien paisible totalement chamboulée lorsqu'elle apprend que sa fille, Anya, étudiante à Paris, est accusée de meurtre. Convaincue de son innocence, Hélène rejoint la capitale française pour trouver des preuves de son innocence, aidée de Vincent, avocat qui est également son amour de jeunesse. Mais au fur et à mesure de leur enquête, le doute s'installe : et si Anya était coupable ?

Julie Gayet est une actrice qui s'illustre particulièrement au cinéma, mais elle a fait plusieurs passages remarqués à la télévision. Son dernier grand rôle date de 2019 : elle incarnait Victoire Delorme dans la série Soupçons. Depuis, on l'a aperçu en 2020 dans son propre rôle dans Dix pour cent. Une mère parfaite est donc le premier grand rôle qu'elle obtient à la télévision en deux ans. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, elle justifie son désir de jouer dans la mini-série de TF1 : interrogée sur ce qui l'a motivée à accepter le rôle, elle répond simplement "Parce que, justement, la mère parfaite n'existe pas ! Pour bien montrer la pression que la société peut mettre sur les femmes afin qu'elles le soient…"

Julie Gayet : Hélène Berg

Tomer Sisley : Vincent Duc

Andreas Pietschmann : Mathias Berg

Eden Ducourant : Anya Berg

Cyril Gueï : Mani

Frédérique Tirmont : Elisabeth

Sylvain Dieuiade : Franck

Maxim Driesen : Lukas Berg

Emilia Nöth : Mia

Halima Ilter : Maryam

Hatik : Bash

Une mère parfaite est une mini-série inédite de TF1. Composée de quatre épisodes, elle est diffusée le lundi 6 septembre 2021 et le 13 septembre 2021 sur la première chaîne, dès 21h05. Elle est également accessible en streaming sur la plateforme Salto, tandis que les épisodes sont à retrouver en replay le lendemain de leur diffusion sur le site MyTF1.