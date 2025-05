Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 2 mai 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Près de 100 millions d'euros étaient mis en jeu ce vendredi soir au tirage de l'Euromillions. Avez-vous trouvé les résultats ?

Avec près de 100 millions d'euros en jeu ce vendredi 2 mai 2025, le tirage de l'Euromillions devait être particulièrement suivi. Il semble cependant que personne ne soit parvenu à parier sur le résultat gagnant du jour. Le jackpot de très exactement 99 millions d'euros n'a en effet pas été remporté. Néanmoins, comme lors de chaque tirage, il y a fort à parier que certains participants sont tout de même parvenus à remporter des gains plus ou moins élevés. Pour les plus chanceux, quelques centaines d'euros, voire milliers d'euros ont pu être empochés. Pour les autres, seulement quelques euros, mais sûrement assez pour retenter leur chance lors du prochain tirage Euromillions si l'envie leur en dit ! Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante du jour :

Tirage du 02/05/2025 3 - 5 - 19 - 21 - 49 et les numéros étoile 1 et 10

MyMillion : SN 962 2277

Prochain rendez-vous, mardi. Quelle combinaison jouer ? Quels seront les chiffres gagnants du tirage Euromillions ? Malheureusement, personne ne le sait en amont. C'est là tout le dilemme. Le mieux est donc d'être bon joueur et surtout... d'être bon perdant lorsque l'on joue au tirage Euromillions. Pour le reste, mieux vaut également parier sur des chiffres en lesquels on croit. Des chiffres qui portent bonheur par exemple, comme une date anniversaire ou le numéro de son joueur préféré. Certains préfèrent toutefois parier des chiffres vraiment au hasard, grâce à l'option flash qui génère des combinaisons via un ordinateur. Toutes les options se valent et chacun doit avant tout opter pour la recette qui lui convient le mieux.