VISE LE COEUR TF1. Les derniers épisodes de Vise le coeur sont diffusés sur TF1 ce jeudi 15 septembre 2022. Les fans peuvent-ils espérer une saison 2 ?

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 20h55] TF1 diffuse les deux derniers épisodes de Vise le cœur ce jeudi 15 septembre 2022. Le sixième épisode se termine sur un cliffhanger, ce qui laisse supposer qu'une saison 2 a été envisagée par les scénaristes. Mais pour l'heure, aucune suite n'est programmée par la première chaîne. Habituellement, elle attend de connaître les résultats d'audiences et la popularité de la série pour décider de son renouvellement ou non. Auprès d'Allociné, des représentants de la chaîne ont indiqué qu'ils attendaient encore de connaître certains chiffres, notamment le bilan d'audience des trois soirées incluant les replays sur la semaine qui suit, pour décider du sort de la série.

Les audiences de Vise le cœur rendent la décision de TF1 incertaine. Son lancement était plus que correct, puisque 4,13 millions de téléspectateurs se sont réunis devant les deux premiers épisodes. Cependant, la semaine suivante, ils étaient seulement 1,95 million devant le programme de la Une. Ce score décevant peut s'expliquer par l'actualité, puisque France 2 avait programmé une soirée dédiée à Elizabeth II quelques heures seulement après sa mort. Rien n'est encore joué, et peut-être que les fans découvriront une saison 2 de Vise le cœur d'ici quelques mois. Il faut donc attendre la décision de TF1 pour être fixé.

Synopsis - Julia Scola, capitaine de police, et Novak Lisica, avocat pénaliste, se sont follement aimés durant leur adolescence. Mais vingt ans plus tard, ils ne s'adressent plus la parole, séparés par un mystérieux drame. Lorsque Novak devient commissaire dans la brigade de Julia, ils se retrouvent envers et contre tout, forcés de résoudre des enquêtes qui les replongent dans leur passé commun.

Claire Keim : Julia Scola

Lannick Gautry : Novak Lisica

Noémie Chicheportiche : Mel

Zinedine Soualem : Benard

Waly Dia : Darri

Nicolas Cazalé : Raphaël

Raphaël Ferret : Daniel Scola à 40 ans

Jean-Marie Galey : Daniel Scola à 70 ans

Philippine de Fabry : Julia à 18 ans

Axel Naroditzky : Novak à 18 ans

Marina Giroud Griscelli : Julia à 9 ans

Victor Valverde : Novak à 9 ans

Mathieu Lourdel : Michaël Troussier

Anna à 40 ans : Viktoria Kozlova

Robinson Stévenin : Gilles

Elodie Hesme : Pauline Carrière

Vise le coeur est actuellement composée de six épisodes, actuellement disponible sur Salto et diffusés sur TF1 les jeudis. Pour l'heure, aucune annonce au sujet d'une saison 2 n'a été faite par la première chaîne. Toutefois, le final peut appeler à une suite : la Une attend probablement de connaître les audiences de cette salve d'épisodes pour décider du sort de la série.

Vise le coeur est une série en six épisodes diffusée sur TF1 les jeudis à partir du 1er septembre 2022. Il est donc possible de la regarder en mettant le canal 1 de la TNT, ou en se rendant sur le site MyTF1, onglet "en direct", à partir de 21h10. Pour regarder la série en replay, c'est tout aussi simple : MyTF1 propose de visionner les nouveaux épisodes au lendemain de leur diffusion. Il suffit d'avoir un compte à la plateforme, gratuitement. L'intégralité des épisodes est déjà disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.