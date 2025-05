Emilien serait éliminé des 12 coups de midi : un journaliste dévoile une date

Fin de partie pour Émilien ? Le plus grand champion de l'histoire du jeu "Les 12 coups de midi" aurait été éliminé au cours du tournage d'un épisode de l'émission qui sera prochainement diffusé.

Coup de théâtre dans la petite lucarne. Émilien aurait été éliminé des 12 coups de midi, le célèbre jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann et diffusé sur TF1. C'est en tout cas ce qu'affirme ce mercredi 21 mai sur X le journaliste spécialisé médias Clément Garin. Dans un post publié en tout début de soirée, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP), déjà à l'origine de plusieurs scoops mais aussi de rumeurs sur le monde de la TV, affirme qu'Émilien "a enfin trébuché".

"Le jeune homme a été éliminé lors d'un tournage en début de semaine", affirme-t-il, insistant sur le fait que "cette fois-ci, ce n'est pas une blague" et que l'information est des plus sérieuses. Reste que pour en avoir la confirmation, les téléspectateurs devront encore attendre quelques semaines et la diffusion de l'épisode. Car s'il a été tourné en cette fin mai, celui-ci ne devrait a priori pas être diffusé avant... la mi-juillet prochain, révèle Clément Garin sur son site.

600 participations à son actif et une cagnotte record

Avec à ce jour plus de 600 participations aux 12 coups de midi à son compteur, Émilien s'est imposé ces vingt derniers mois comme le plus grand maître de midi de l'histoire. Émission après émission, il a fait basculer plus d'un record, s'inscrivant à chaque fois davantage dans l'histoire du célèbre jeu télévisé lancé par la Une en juin 2010 et dont le succès ne semble pas se démentir quinze ans plus tard.

Ce mardi encore, le candidat aux 179 coups de maître et 21 étoiles, qui fêtait sa 600e participation, a terminé l'émission avec très exactement 2 396 368 euros sur sa cagnotte, rappelle Ouest-France. Un montant auquel il faut également ajouter les nombreux cadeaux remportés par le joueur, parmi lesquels plusieurs voitures notamment. Reste que si son élimination doit intervenir à la mi-juillet, l'aventure d'Émilien va encore continuer plusieurs semaines et, avec, qui sait, peut-être de nouveaux records battus. Une chose est sûre, de nombreux rebondissements sont à venir...