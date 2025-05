Le nombre de musulmans proches des Frères musulmans en France estimé avec précision dans un rapport

Une version déclassifiée d'un rapport sur les Frères musulmans remis au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a été dévoilée ce mardi 20 mai par Le Figaro.

Combien de musulmans proches des Frères musulmans compte vraiment la France ? La publication ce mardi 20 mai par Le Figaro de la version déclassifiée d'un rapport récemment remis au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, permet d'avoir une idée un peu plus précise et chiffrée de l'ampleur de ce mouvement tant décrié par la droite et l'extrême droite. Parmi les quelque 73 pages rédigées par le renseignement français, on apprend qu'"un total de 139 lieux de culte, affiliés aux Musulmans de France", qui ne serait autre que "la principale émanation des Frères [musulmans] en France" - ce que les principaux concernés réfutent -, sont aujourd'hui recensés dans le pays.

À cela, il faudrait également ajouter 68 lieux "considérés comme proches de la fédération, répartis sur 55 départements". On parlerait donc de 7% des 2 800 lieux de cultes musulmans à ce jour répertoriés sur le territoire national. Le rapport note toutefois qu'il s'agit de 10% de ceux qui ont été ouverts entre 2010 et 2020, précisant qu'il est ainsi question de 45 lieux sur 447. Quid du nombre de musulmans qui fréquentent ces endroits ? "La fréquentation globale des mosquées affiliées ou proches de la mouvance s'élève en moyenne à 91 000 fidèles le vendredi", soit le jour de la grande prière hebdomadaire chez les musulmans pratiquants.

Un noyau dur de 400 personnes environ

Comme le détaille encore Le Figaro, le rapport pointe une nette différence entre le nombre d'associations officiellement revendiquées par la fédération des Musulmans de France et le chiffre réel estimé par les renseignements. Selon eux, les Musulmans de France ne revendiquent que 53 associations alors que les "éléments réunis font toutefois état de 280 associations rattachées à la mouvance, opérant dans une multitude de secteurs encadrant la vie du musulman", que ce soit cultuel, mais aussi "caritatif, scolaire, professionnel, jeunesse ou encore financier". Le noyau dur de la mouvance serait quant à lui estimé par les "observateurs" à quelque 400 personnes. Il "n'excéderait pas, en tout état de cause, un maximum de 1 000 personnes", est-il rapporté.