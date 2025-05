L'adaptation en live action des aventures de l'adorable alien est sortie au cinéma le 21 mai 2025.

Après Blanche-Neige et avant Dragons, un autre dessin animé a droit à son adaptation en prises de vues réelles pour l'année 2025 : le 21 mai, Lilo et Stitch revient sur grand écran. Réalisé par Dean Fleischer Camp, le film adapté du dessin animé culte de Chris Sanders et Dean DeBlois reprend l'intrigue originale : un alien débarque sur Terre et va changer la vie d'une petite fille orpheline et solitaire. Grâce à elle, il va découvrir le sens du mot "famille".

Au casting, les fans de Lilo et Stitch vont découvrir la jeune Maia Kealoha dans le rôle de la fillette, tandis que Chris Sanders prête sa voix à l'adorable et malicieux extraterrestre. Sydney Agudong (West Michigan), Zach Galifianakis (Very Bad Trip), Billy Magnussen (En plein vol) et Courtney B. Vance (Grotesquerie) figurent également au sein de la distribution.

Comme le dessin-animé avant lui, l'adaptation en live action de Lilo et Stitch est un film familial : il est parfaitement possible pour les enfants à partir de 6 ans de découvrir ce film sur grand écran, comme le dessin animé disponible sur Disney+, dont il est relativement fidèle (certains personnages diffèrent, tous comme certains détails, mais l'intrigue reste globalement la même). Il a en effet été qualifié de "tous publics" en France, même si un enfant de moins de 6 ans ne saisira pas forcément toutes les subtilités du scénario.

Synopsis - L'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extra-terrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. Adaptation en prises de vues réelles du dessin animé Disney Lilo et Stitch.