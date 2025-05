Un Français et plusieurs Européens visés par des tirs israéliens en Palestine, Paris en colère

En marge d'une visite organisée à Jénine, en Cisjordanie, des diplomates ont essuyé des tirs de l'armée israélienne. Parmi eux, un Français. La réponse de Paris ne s'est pas fait attendre.

Incident diplomatique ce mercredi 21 mai. Alors que l'Autorité palestinienne organisait une visite de Jénine, ville de Cisjordanie qui accueille un camp de réfugiés palestiniens, la délégation, composée entre autres de diplomates européens, a essuyé des tirs de l'armée israélienne. Tsahal a rapidement reconnu avoir tiré des "coups de semonce", justifiant toutefois le geste de ses hommes par un écart de la délégation "de l'itinéraire approuvé" et une "entrée dans une zone où elle n'était pas autorisée à se trouver", relaie BFMTV. Dans son communiqué, l'armée israélienne a dit "regretter les désagréments causés" et a affirmé qu'elle s'entretiendrait "prochainement avec les diplomates".

Mais de son côté, l'Autorité palestinienne a dénoncé des tirs "directs", qui plus est "à balles réelles". Pour le ministre palestinien des Affaires étrangères, il s'agit ni plus ni moins que d'une "violation flagrante et grave du droit international". Il n'a par ailleurs pas manqué de condamner "dans les termes les plus fermes le crime odieux commis par les forces d'occupation israéliennes". Sous couvert d'anonymat, un diplomate a confié à l'AFP, dont se fait le relais BFMTV, que plusieurs coups de feu avaient retenti. "Ce n'était pas juste une ou deux fois. C'était comme des tirs répétés. C'est de la folie. Ce n'est pas normal."

L'ambassadeur d'Israël convoqué à Paris

Parmi les diplomates se trouvait un Français. L'incident est donc rapidement remonté aux oreilles du Quai d'Orsay qui a vivement réagi. Sur X, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé un acte "inacceptable". "L'ambassadeur d'Israël sera convoqué pour s'expliquer", a-t-il annoncé, avant d'apporter son "plein soutien à nos agents sur place et leur travail remarquable dans des conditions éprouvantes".

Alors que cet incident survient à un moment où les pressions internationales sur Israël se font chaque jour de plus en plus fortes vis-à-vis de sa conduite de la guerre à Gaza, où des millions d'enfants, femmes et hommes manquent de tout et vivent dans des conditions inhumaines, les réactions se sont multipliées à l'international ce mercredi en fin d'après-midi. L'Italie a également convoqué l'ambassadeur israélien tandis que la Belgique a réclamé "des explications convaincantes" à l'État hébreu. L'Espagne, l'Allemagne ou encore l'Égypte ont aussi condamné "fermement" les tirs, quand l'Irlande s'est également dite "choquée et consternée".