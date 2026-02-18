"Ne refusez jamais le thé à la menthe et..." : ce guide marocain révèle les astuces pour ne plus se faire avoir dans les souks

Ce guide nous révèle les armes secrètes de la négociation dans les souks marocains.

Un tapis dont le prix triple soudainement à la vue de votre appareil photo, une lanterne en laiton sans la moindre étiquette, ou encore, ce petit coup de pression devant un étal de sacs en cuir... Qui n'a pas déjà eu l'impression, en voyage au Maroc, que le marchandage ressemblait au parcours du combattant ? Pourtant, pour Fatah, guide à Fès depuis 45 ans, "le marchandage n'est pas un combat" : c'est une conversation codée où le respect pèse plus lourd que les dirhams.

La règle d'or ? Ne refusez jamais le thé à la menthe. Oubliez vos réflexes de touriste pressé : ici, ce n'est pas une technique de vente forcée, mais un rituel social sacré. S'asseoir et partager un verre transforme instantanément le "client" en "invité". C'est une fois ce lien créé que la discussion devient humaine et que la négociation peut vraiment démarrer, sur des bases sereines.

Fatah est formel : "Au Maroc, le respect passe avant le commerce". Commencez votre interaction par un "Salam alaykom" ("Bonjour") : cette simple salutation cordiale suffit à changer toute la dynamique de la vente. Autre conseil vital : restez zen. "La colère ne vous fera jamais obtenir un meilleur prix", confie Fatah. Bien au contraire, elle fera fuir la bonne volonté du marchand.

Les ruelles de la médina de Fès, un labyrinthe de 9 400 passages où le marchandage est un véritable rituel social. © Sarah Ponchin / Linternaute.com

Pour obtenir le meilleur tarif, la stratégie de Fatah est purement mathématique : lancez toujours votre première offre à environ 40 % du prix annoncé par le vendeur. Comme les prix sont gonflés en prévision de la ristourne, démarrer bas permet de trouver un terrain d'entente équitable. "C'est ainsi que j'obtiens toujours les meilleurs tarifs pour mes clients", assure Fatah. L'astuce cruciale ? Ne donnez jamais votre prix en premier. "Demandez le prix et écoutez attentivement. Cela vous donne une indication sur la marge de négociation possible", explique le guide.

Vous vous serez fixés une limite de prix avant de commencer la discussion. Si le vendeur ne s'aligne pas, souriez et éloignez-vous poliment. Bien souvent, c'est au moment où vous vous éloignez que le marchand vous rappellera pour accepter votre offre finale !

Côté logistique, Fatah recommande de payer en espèces et de prévoir de petites coupures pour simplifier l'échange. "Si vous sortez un gros billet, cela peut compliquer la négociation", précise Fatah. Mais attention au code d'honneur : n'entamez jamais une négociation si vous n'avez aucune intention d'acheter, car le vendeur investit un temps précieux qui est son seul gagne-pain.

Pour aider les voyageurs, la plateforme GetYourGuide s'est associée à cet expert local pour livrer ses secrets. Il sera votre meilleur allié : dans les 9 000 ruelles labyrinthiques de Fès par exemple, cela permet non seulement de ne pas se perdre, mais aussi d'éviter les "tarifs touristiques" tout en valorisant le travail des artisans.

En suivant les conseils de ce vétéran des souks, vous ne ramènerez pas qu'un tapis dans vos valises, mais le souvenir d'un moment authentique partagé au cœur de la plus grande médina du monde ! Et on n'oublie pas le mot de la fin : "Choukran" (Merci) !