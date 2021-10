Mont Aso : les 1eres images de l'éruption du volcan au Japon

L'un des volcans les plus actifs du Japon, le Mont Aso, est entré en éruption mercredi 20 octobre. Les premières images sont spectaculaires.

C'est l'un des volcans les plus surveillés du Japon et il est sorti de son sommeil ce mercredi 20 octobre. Le Mont Aso a été secoué par une violente éruption volcanique suivie d'un panache de fumée qui a envahi le ciel autour de Kumamoto, la préfecture de la région où est situé le Mont Aso, au sud de l'île de Kyushu, la plus au sud de l'archipel nippon. Le spectaculaire réveil du Mont Aso a été suivi d'une colonne de cendres projeté au-dessus du sommet à 3500 mètres d'altitude. Si des roches ont été projetées, aucune victime ne serait à déplorer selon le Japan Times alors que des randonneurs ont été rapidement évacués du site touristique.

L'alerte a immédiatement été élevée au niveau 3 sur 5 dans les circonscriptions d'Aso, Minami-Aso et Takamori alors que les autorités multipliaient les messages invitant à ne pas se rapprocher du site du Mont Aso. Une conférence de presse a suivi. Retransmise à la télévision, elle a vu un responsable de l'Agence météorologique japonaise prévenir des risques "il faut faire attention aux gros roches et aux coulées de matériaux pyroclastiques ", le mélange de gaz et de cendres produit par le volcan en éruption.

De premiers clichés de l'éruption ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux puis dans les médias japonais. Retrouvez les premières photos dans notre diaporama dédié.

Les télévisions japonaises ont rapidement basculer en direct pour suivre les premières heures de l'éruption du Mont Aso. Plusieurs flux vidéo sont également disponibles sur Youtube.

C'est la première fois depuis 2016 que le Mont Aso est secoué par une telle activité. A l'époque, le réveil du volcan avait été enregistré après près de 20 ans de sommeil. L'éruption avait alors été précédée par plusieurs explosions en 2014 et une élévation progressive du niveau d'alerte, allant même jusqu'à une annulation des vols commerciaux dans la zone. L'éruption avait débuté le 14 septembre 2015, suivie d'une éruption d'un des pics en octobre 2016. C'était alors une première depuis 1980 ! Depuis cette date, le Mont Aso était sous étroite surveillance.... avant ce 20 octobre 2021, date de sa nouvelle éruption.