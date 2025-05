C'est le Mont-Saint-Michel du Japon - pourquoi cette île sacrée ressemble-t-elle tant à notre monument ?

Il existe un endroit, au Pays du Soleil Levant, qui partage des similitudes frappantes avec le Mont-Saint-Michel.

Les Français sont passionnés par le Japon, toujours avides d’en découvrir plus sur cet archipel aux mille visages. Si la culture nippone est très différente de la culture française, il existe pourtant quelques ponts culturels entre la France et le Japon. Saviez-vous par exemple que notre Merveille, le Mont-Saint-Michel, est jumelée avec un site incontournable du Japon, et ce depuis 15 ans ?

Les raisons qui expliquent ce rapprochement sont évidentes : ces deux sites sont des îles sacrées chargées d'histoire et à l'architecture surprenante, classés au Patrimoine mondial de l'Unesco. Haut-lieu de pèlerinage et de tourisme, ils accueillent chaque année des millions de visiteurs par an... Mais ce n'est pas tout : tous deux partagent le même culte des divinités protectrices de la mer et seraient nés d'une prophétie !

Mais de quelle île s'agit-il ? Si l'on ne retient pas forcément son nom, son paysage de carte postale, avec son grand torii rouge flottant sur l'eau, est aussitôt reconnaissable. C'est en effet l'un des plus beaux points de vue du Japon partagé. Bienvenue dans l'île-sanctuaire de Miyajima, surnommée "l'île des Dieux", un trésor de la préfecture d'Hiroshima à l'ouest du pays !

Le sanctuaire de Miyajima a été reconstruit sur pilotis en 1168 par Taira no Kiyomori. Son aspect est changeant selon les marais. © junce11 - stock.adobe.com

Ce lieu sacré du shintoïsme est une merveille qui attire autant les touristes que les croyants du monde entier. On doit la construction du magnifique sanctuaire d'Itsukushima à Saeki no Kuramoto en 593. Selon des textes anciens, ill aurait reçu un oracle : guidé par un corbeau divin, il fit le tour de l'île avec les "Trois déesses de Munakata" et décida de construire le sanctuaire à cet endroit où la marée monte et descend. Une légende qui n'est pas sans rappeler celle du Mont-Saint-Michel, dont l'édification est née d'un rêve de l'évêque Aubert d'Avranches, visité par l'Archange Michel qui lui aurait ordonné de construire l'abbaye sur l'île rocheuse.

Comme au Mont-Saint-Michel, l'île de Miyajima a des marées bien visibles, bien que moins extrêmes. Lorsque la mer se retire, il est possible de s'approcher du torii et de découvrir les nombreuses pièces de monnaie déposées par les visiteurs pour leur porter chance. Pour la petite anecdote, une réplique du torii de Miyajima a été installée au pied du Mont-Saint-Michel en 2019 pour célébrer les 10 ans du jumelage.

Après avoir exploré ce sanctuaire impressionnant relié par des passerelles, vous rejoindrez le Mont Misen en téléphérique ou à pieds : il offre une vue imprenable sur la mer de Seto. La visite de l'île sacrée peut durer 3 heures et il est possible de dormir sur place dans un ryokan, après avoir profité de la cuisine locale marine dans la rue commerçante Omotesando. Pour se rendre à Miyajima, rien de plus simple que de partir d'Hiroshima en prenant le train direction Mijajimaguchi, puis d'emprunter un ferry qui rallie l'île en 10 minutes. Prêts à sauter le pas ?