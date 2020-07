Vacances au Portugal : réouverture des frontières terrestres, plages, ce que l'on sait

Vous prévoyez de vous rendre à Lisbonne, Porto ou aux Açores cet été ? Accessible par avion depuis la mi-juin, le Portugal a rouvert ce 1er juillet 2020 sa frontière routière avec l'Espagne. Les dernières infos.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Mesures

Plages

Avions

[Mis à jour le 1er juillet 2020 à 12h47] Une date attendue avec impatience des deux côtés de la frontière. Ce mercredi 1er juillet, le Portugal rouvre ses frontières terrestres avec l'Espagne, permettant ainsi de faire de se rendre dans le pays par la route pour les vacances d'été. Cette nouvelle a toutefois été troublée par les annonces de reconfinement de ces derniers jours. Face à une recrudescence du nombre de cas de Covid-19, le Portugal a en effet décidé de reconfiner une vingtaine de quartiers de la banlieue de Lisbonne pour au moins 15 jours. Dès ce 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h. Enfin, dans la troisième zone, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

Au Portugal, le secteur du tourisme était à l'arrêt complet depuis le début du confinement mi-mars. Si les ressortissants portugais installés en France étaient d'ores et déjà assurés de pouvoir se rendre au Portugal pour voir leur famille et profiter de leur résidence secondaire, il n'en était pas aussi sûr pour les Français souhaitant s'y rendre en vacances cet été. Après la réouverture des frontières de l'Union Européenne le 15 juin dernier, le Portugal a rouvert sa frontière terrestre avec l'Espagne le mercredi 1er juillet 2020. Depuis minuit, les touristes mais aussi les expatriés portugais peuvent donc à nouveau gagner le Portugal par la route, une donnée très importante pour l'économie portugaise qui compte beaucoup sur le tourisme estival pour limiter l'impact de l'épidémie.

"Le système de santé du Portugal réagit bien et c'est très important pour nous d'être capables d'accueillir du monde", a souligné fin mai le ministre des Affaires étrangères, détaillant les mesures qui vont être prises comme le relevé des températures de chaque passager à leur arrivée à l'aéroport. Aucune mesure de quarantaine ne sera en revanche mise en place cet été.

Au Portugal, les restaurants, bars et commerces de plus de 400 mètres carrés sont autorisés à rouvrir mais en respectant de strictes règles sanitaires (50% de la capacité d'accueil, fermeture à 23h...). Le déconfinement s'est produit par phase : le 4 mai, les petits commerces ont pu rouvrir, comme les salons de coiffure ou les concessions automobiles. Les salons de coiffure ne reçoivent que sur rendez-vous et les masques ou visières de protection sont obligatoires dans les transports et magasins, sous peine d'une amende de 350 euros. Le 18 mai, c'était au tour des bars et restaurants. Les théâtres et cinémas, mais aussi les grands centres commerciaux ont suivi le 1er juin. Le gouvernement a également mis en place un label "Clean & Safe", qui permet de garantir des précautions d'hygiène prises par les établissements labellisés. Plus de 4000 établissements auraient déjà demandé leur label afin d'être aux normes et de rassurer les touristes au moment de la réouverture des frontières.

Le Portugal a mis en place un plan d'occupation des plages pour permettre aux locaux comme aux touristes de s'y retrouver : il faudra respecter une distance de 3 mètres entre chaque famille ou groupe, et une jauge sera à respecter. Afin de ne pas se déplacer pour rien, une application "Info Praia" permet d'avoir un aperçu de l'occupation des plages en temps réel. Les plages auront un indicateur : vert, la plage est occupée à moins de 33% et est accessible, jaune, c'est encore possible de se déplacer, rouge, la plage est saturée.

Newsletter Voyage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La plupart des compagnies aériennes ont confirmé qu'elles reprendront les vols vers le Portugal dès le mois de juillet. C’est notamment le cas de Transavia, d'EasyJet ou de Ryanair. Les vols en provenance et en direction de l'Union européenne ont repris le 15 juin et la frontière terrestre avec l'Espagne a rouvert ce mercredi 1er juillet 2020. Des exceptions pourront s'appliquer puisque les Açores demandent par exemple a présentation d'un test de dépistage négatif du Covid-19 avant de prendre l'avion.