Voyage au Portugal : "à éviter" pour l'été 2021 ou peut-on y aller en vacances ? Toutes les infos Covid

Alors qu'un couvre-feu a été rétabli dans 45 communes dont Lisbonne face à l'émergence du variant Delta, le gouvernement français "déconseille" de partir en vacances au Portugal cet été. Quelle est la situation sanitaire face au Covid, les mesures à respecter au Portugal comme à Madère et aux Açores cet été 2021 ? Est-il possible de partir ? On fait le point.

[Mis à jour le 9 juillet 2021 à 10h08] Destination très prisée des Français pour un week-end ou une semaine de vacances au soleil à moins de 3h de vol de l'Hexagone, le Portugal sera t-il à éviter voire impossible à visiter cet été 2021 ? Alors que le pays a récemment rétabli un couvre-feu nocturne dans 45 communes dont Lisbonne et Porto, le gouvernement français a déconseillé de réserver des vacances au Portugal cet été. Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, invite ainsi les ressortissants français souhaitant se rendre au Portugal "à une très grande prudence". Des "mesures renforcées" pourraient être annoncées vis-à-vis du Portugal et également de l'Espagne dans les prochains jours, si les contaminations continuent de se multiplier.

Face à l'inquiétude des voyageurs français qui ont déjà réservé leurs vacances au Portugal en juillet-août, Clément Beaune a tenu a apporté des précisions au micro du Grand Journal de l'Eco sur BFM Business : "L'idée n'est pas de stigmatiser, l'idée est d'être transparent" sur la situation sanitaire. Il poursuit : "Je ne dis pas qu'il faut tout annuler (...). Il ne s'agit pas d'être dans une interdiction. En Europe, on peut circuler. Il y a des gens qui n'ont pas encore commencé leurs vacances et qui n'ont pas encore complètement fait les choix de destinations, ou qui se posent des questions pour eux ou leur famille sur la situation sanitaire (…). C'est un message de vigilance et de prudence personnelles".

Depuis le 1er juillet, les voyageurs présentant un certificat Covid de l'UE peuvent entrer au Portugal quel que soit le motif du déplacement (continental et îles) sous réserve que le certificat en question indique une vaccination complète, une immunité attestée ou le résultat négatif d'un test TAAN datant de moins de 72h ou d'un test rapide antigénique datant de moins de 48h ( pas d'autotest). Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de présenter ce certificat. Par voie terrestre ou maritime, les contrôles aux frontières entre le Portugal et l'Espagne sont levés.

Les voyageurs à l'arrivée au Portugal (territoire continental uniquement, soit les aéroports de Lisbonne, Porto et Faro) sont tenus de se soumettre à une prise de température (via un système de caméra thermique) à l'arrivée aux aéroports portugais (dont ceux des Iles de Madère et des Açores), de renseigner un formulaire exigé par les autorités de santé portugaises. Ce formulaire est communiqué au voyageur par la compagnie aérienne lors de la procédure d'enregistrement en ligne, à défaut, par le personnel navigant pendant le vol.

Pour partir en vacances au Portugal cet été 2021, vous devrez présenter une preuve de vaccination complète, un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures. Les autotests ne sont pas acceptés. En vigueur depuis le 1er juillet, le passeport sanitaire permet de faciliter les contrôles à l'aéroport. Le QR code du pass sanitaire permet en effet à son titulaire de le scanner ou de le présenter sous format papier pour accéder à l'embarquement d'un avion.

Les personnes en provenance des pays de l'Union européenne ayant une incidence du coronavirus " inférieure à 500 cas pour 100 000 habitants "(dont la France) peuvent effectuer "tous types de voyage vers le Portugal, y compris les voyages non essentiels", depuis le 17 mai dernier.

Les restrictions de voyage sont toujours limitées aux voyages essentiels pour huit pays, dont cinq de l'Union européenne : Chypre, la Croatie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Suède mais aussi l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde. Dans ce cas, les voyageurs originaires de ces pays en plus des tests sont soumis à une quarantaine de 14 jours.

Le Portugal, confronté à une recrudescence de l'épidémie de coronavirus due au variant Delta, a décidé de rétablir un couvre-feu nocturne depuis le vendredi 2 juillet 2021 dans 45 communes dont Lisbonne, a annoncé le gouvernement. Cette "interdiction de circuler sur la voie publique" s'appliquera aux municipalités les plus touchées en taux d'incidence au Covid-19, parmi lesquelles la capitale portugaise et Porto, tous les jours de 23h à 5h du matin. La réduction des horaires des cafés et restaurants, déjà en place à Lisbonne et dans deux autres communes, va également être élargie à 16 nouvelles villes. Ces établissements devront fermer leurs portes à 22h30 en semaine et 15h30 le week-end.

La liste des 45 communes concernées par le couvre-feu : Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras et Vila Franca de Xira sont en risque élevé et Albufeira, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Lisboa, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra et Sobral de Monte Agraço en risque très élevé.

Tout voyageur souhaitant se rendre à Madère doit renseigner un formulaire en ligne (enquête épidémiologique). Les voyageurs doivent présenter un test PCR effectué dans les 72 heures avec un résultat négatif ou bien un certificat de vaccination (avec preuve d'une vaccination Covid complète) ou une preuve de récupération de la Covid dans les 90 derniers jours. Ces documents doivent être communiqués via la plateforme madeirasafe.com. A défaut, le voyageur sera obligatoirement soumis, à son arrivée, à un test PCR, pris en charge par les autorités locales. Dans l'attente des résultats du test, les voyageurs sont placés en isolement. Si les résultats du test sont positifs, le voyageur est immédiatement placé en confinement strict. Les tests peuvent être effectués sur le continent. Un second test sera réalisé entre le 5e et 7e jour du séjour. Tout mineur âgé de moins de 12 ans est exempté de cette obligation, sauf cas suspects (enfant, accompagnants). Depuis le 1er juillet, un test rapide négatif à l'antigène Covid-19 effectué jusqu'à 48 heures avant le voyage, en remplacement du test PCR, est accepté pour les voyages à destination de l'île de Madère.

Tout voyageur doit renseigner une déclaration à son arrivée aux Açores et doit être en mesure de présenter un test PCR de moins de 72 heures précédant le départ du vol pour les Açores. Ce test peut être effectué à l'étranger ou sur le continent, auprès de l'un des laboratoires conventionnés. Certains laboratoires ne recevant que sur rendez-vous, il est donc fortement conseillé d'appeler au préalable. Si le séjour est équivalent ou supérieur à 7 jours, le voyageur doit, au 6e et au 12e jour à compter de la date de réalisation du premier test, contacter l'autorité de santé compétente à raison du lieu de résidence ou d'hébergement, afin de réaliser un second et un troisième test (le voyageur restant libre de circuler entre les tests si le résultat est négatif). Si le test est positif, un isolement prophylactique doit être effectué jusqu'à l'obtention d'un test avec résultat négatif. Les voyageurs se rendant sur les autres îles depuis São Miguel et Terceira doivent réaliser un test PCR 72 heures avant leur arrivée. Tout mineur âgé de moins de 12 ans est exempté des obligations de test sauf cas suspects (enfant, accompagnants).

Les supermarchés ont rouvert, tout comme les lycées, les universités, les cinémas et les théâtres, et les restaurants et bars. Il est désormais possible de s'asseoir à quatre autour d'une table en intérieur dans des conditions sanitaires strictes (maximum 6 personnes à l'intérieur et 10 en terrasse).

Suite à une recrudescence des cas de Covid-19, la réduction des horaires des cafés et restaurants déjà en place à Lisbonne et dans deux autres communes, a également été élargie à 16 nouvelles villes dès le 2 juillet 2021. Ces établissements devront fermer leurs portes à 22h30 en semaine et 15h30 le week-end.

Au Portugal, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics fermés et sur la voie publique pour les personnes de plus de 10 ans dès lors que la distanciation physique recommandée (2m) n'est pas praticable.

Le Portugal a mis en place un plan d'occupation des plages pour permettre aux locaux comme aux touristes de s'y retrouver : il faudra respecter une distance de 3 mètres entre chaque famille ou groupe, et une jauge sera à respecter. Afin de ne pas se déplacer pour rien, une application "Info Praia" permet d'avoir un aperçu de l'occupation des plages en temps réel. Les plages auront un indicateur : vert, la plage est occupée à moins de 33% et est accessible, jaune, c'est encore possible de se déplacer, rouge, la plage est saturée.