Voyage en Grèce : restrictions des conditions d'entrée pour tous les voyageurs

La Grèce a annoncé le durcissement des conditions d'entrée sur son territoire pour tous les voyageurs, avec une obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures.

[Mis à jour le 16 décembre 2021 à 10h43] La hausse des cas de Covid-19 et l'apparition du variant Omicron ont obligé plusieurs pays d'Europe à mettre en place de nouvelles mesures sanitaires et restrictions. Dans ce sens, la Grèce a durci ses conditions d'entrée. "Dans le cadre des efforts pour endiguer la pandémie du Covid-19, notre pays accueillera des visiteurs de tous les pays avec un test virologique PCR négatif de 48 heures", a indiqué un communiqué du ministère de la Santé. "Les voyageurs qui sont restés dans des pays étrangers moins de 48 heures sont dispensés de cette obligation", a précisé ce texte soulignant que la nouvelle mesure sera valable à partir de dimanche 19 décembre à 6h (4h GMT)".

Le mois dernier, le Premier ministre grec a annoncé que le vaccin contre le Covid-19 est désormais obligatoire pour tous les plus de 60 ans. "Les Grecs âgés de plus de 60 ans doivent prendre rendez-vous pour un premier vaccin d'ici au 16 janvier. Leur vaccination est désormais obligatoire". Si les 500 000 grecs concernés ne se font pas vacciner d'ici-là, ils devront payer une amende mensuelle de 100 euros.

Les touristes français qui souhaitent voyager en Grèce cet hiver devront obligatoirement remplir en ligne un formulaire de localisation PLF (ou Passenger Locator Form) au plus tard la veille de leur arrivée dans le pays. Ce formulaire, disponible en français, peut être stocké sur l'application VisitGreece. Lors de votre arrivée en Grèce, un dépistage aléatoire est possible à l'aéroport. Si le résultat est positif, vous devrez observer une quarantaine de 10 jours, réduite à 7 jours pour les voyageurs vaccinés, dans un hôtel désigné et payé par les autorités, qui ne prendront pas en charge les coûts d'annulation de votre séjour.

Après plusieurs mois de confinement, la Grèce a levé tout ses mesures sanitaires le 14 mai 2021 pour sa population mais aussi pour les touristes. Désormais, les visiteurs devront remplir un formulaire de localisation PLF en ligne au moins la veille avant leur arrivée en Grèce et présenter un certificat de vaccination complète achevée au moins 14 jours avant le voyage ou un test PCR négatif de moins de 72h pour entrer sur le territoire (également exigé pour les enfants à partir de 5 ans).

Tout certificat pourra être rédigé en anglais, français, allemand, italien, espagnol ou en russe ; il devra également comporter le nom et prénom du voyageur comme indiqué sur son passeport. A l'arrivée en Grèce, tous les voyageurs sont soumis à un dépistage aléatoire à la Covid-19 (test RT-PCR) ou à un test antigénique rapide aléatoire.

Les résidents des pays de l'UE sont dispensés de la quarantaine préventive de 7 jours en présentant un test PCR négatif ou un certificat de vaccination de plus de 14 jours.

Non, il n'y a pas de couvre-feu en Grèce. Le port du masque reste obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs et extérieurs, pour toutes les personnes âgées de 4 ans ou plus.

Les musées ont rouvert partout en Grèce. Les cinémas en plein air et les théâtres ont également rouvert fin mai 2021.

Oui, les conditions de voyage sont les mêmes pour la Grèce continentale et la Crète. Pour vous y rendre, il est nécessaire de présenter une preuve de vaccination ou un test PCR de moins de 72h au moment de l'embarquement. Un couvre-feu est en vigueur de 00h30 à 5h et les restaurants, bars et commerces sont ouverts.

Les plages de la Grèce continentale, des Cyclades et des îles Ioniennes ont rouvert à la baignade. La navigation sur un bateau privé et la pêche récréative sont autorisées.