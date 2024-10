Les touristes y sont limités et les plages sont superbes, ces îles en Europe sont un petit paradis caché

L'Espagne abrite encore quelques paradis secrets encore méconnus des touristes étrangers : c'est le cas de cet archipel, où la nature sauvage est préservée grâce à une limitation drastique des visiteurs.

Loin des plages bondées des Baléares ou de la Costa Brava, il existe en Espagne des joyaux cachés dont raffolent les locaux mais qui restent ignorés du tourisme de masse. Pour profiter de l'un de ces petits paradis, il faut réserver sa place sur l'un des ferrys, seul moyen d'accès autorisé.

Une fois sur place, changement d'univers garanti : ni voiture ni animal de compagnie, mais 4,5 km de nature vierge à explorer à pied. Les paysages se succèdent, entre chaos granitiques sculptés par les éléments, sous-bois odorants de pins et d'eucalyptus, tapis de genêts en fleur et criques secrètes.

L'océan n'est jamais loin, avec son bleu intense qui rappelle la Bretagne et se confond avec le ciel. Les oiseaux aussi sont chez eux : cormorans, mouettes, goélands… Leurs colonies nichent sur les falaises et leurs cris assurent l'ambiance sonore ! Pour les observer, direction le phare de Peito au nord de Monteagudo, belvédère idéal sur ces espèces protégées. Un lieu hors du temps, coupé du monde, où l'on prend conscience de la beauté fragile de la nature quand on la laisse en paix.

Pour préserver ces lieux d'exception, les autorités ont instauré des quotas stricts de fréquentation. C'est donc le cas de cet archipel des Cies, au large des côtes de Galice, qui n'accepte que 1800 visiteurs par jour en haute saison Les Cies sont composées de trois petites îles inhabitées baignées par l'Atlantique : au nord Monteagudo, au centre Faro et au sud la discrète San Martiño.

Déclarées parc naturel dès 1980 puis intégrées au parc national des îles atlantiques de Galice en 2001, elles forment une réserve précieuse de biodiversité. Avec ses longues plages de sable fin et ses eaux cristallines, l'archipel n'a rien à envier aux Caraïbes. Le célèbre quotidien The Guardian a même placé les Cies dans son classement pour élire la plage de Rodas comme la"plus belle plage du monde".

Les Cies abritent aussi des vestiges d'un riche passé qui a vu les Celtes, les Romains ou des pirates s'y succéder. Pour les visiter, l'idéal reste le printemps avec les premières fleurs ou l'automne. Il vous faudra dans tous les cas réserver votre billet et obtenir l'autorisation du parc national. En été, mieux vaut donc s'y prendre nettement à l'avance car les 1800 billets quotidiens partent très vite !