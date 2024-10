C'est un endroit de rêve pour une pause automnale au soleil, il fait encore 25 degrés au bord de l'eau

Voici un havre de paix idéal pour profiter des derniers rayons de soleil automnaux. Avec ses 25°C au bord de l'eau, cette charmante cité balnéaire vous réserve un séjour enchanteur.

L'automne pointe le bout de son nez, mais vous rêvez encore de farniente au soleil ? C'est encore possible, et sans devoir prendre l'avion pour traverser le globe. Certaines destinations européennes réservent encore de belles surprises et de chauds rayons de soleil en octobre, et même en novembre. C'est le cas de ce petit paradis qui vous promet de prolonger l'été, en bord de mer qui plus est.

Ici, le mercure atteint encore les 23 à 25°C en journée, de quoi savourer l'été indien en profitant des charmes de ce petit village de pêcheurs aux maisons de pierre. Loin de l'effervescence touristique estivale, vous pourrez facilement flâner dans les ruelles pavées bordées de somptueuses villas vénitiennes, témoins d'un riche passé et de multiples influences.

Lovée au cœur des spectaculaires Bouches de Kotor, cette charmante ville côtière jouit d'un microclimat enchanteur à l'arrière-saison. Vous avez deviné notre destination ? Oui, vous êtes au Monténégro. Direction Perast ! Nichée au cœur des majestueuses et désormais bien connues Bouches de Kotor, cette large baie qui se jette dans l'Adriatique, cette petite ville côtière est une destination de choix pour une escapade automnale.

Au détour d'une promenade, les quais de pierre de Perast sont une invitation à la dolce vita. C'est l'occasion de savourer un café en terrasse, bercé par le clapotis ou de grimper dans les petites rues pour bénéficier d'une des plus belles vues sur la baie. La ville de Kotor n'est qu'à quelques kilomètres. À quelques encablures, les îlots de Saint-Georges et Notre-Dame-du-Rocher vous invitent à une escapade romantique en bateau, proposée aux très nombreux touristes l'été.

Saint-Georges, interdite aux visiteurs, abrite un monastère médiéval et l'ancien cimetière de Perast alors que Notre-Dame-du-Rocher offre aux visiteurs la vue sur sa charmante chapelle. Perast attire de plus en plus de touristes et il peut devenir difficile d'y stationner sans devoir verser un tarif unique qui comprend forcément le tour en bateau et la visite de l'église Notre-Dame-du-Rocher. Si ce n'est pas à votre programme, mieux vaudra se garer plus loin et marcher un peu en profitant de la vue.

Vous préférez la baignade ? Si Perast n'a pas de plage de sable, ses pontons et clubs nautiques sont autant d'agréables spots où s'allonger. Au nord et au sud du village, quelques criques de galets offrent aussi de jolies possibilités de baignades. À seulement 2h de route de Dubrovnik ou 3h de Podgorica, Perast est une belle escapade à l'automne, loin du flot des touristes qui s'y déversent durant tout l'été.