"Soleil garanti" : cet hôtel vous rembourse vos vacances en Europe s'il ne fait pas beau cet automne

Alors que la grisaille s'installe en France en novembre, il existe une destination en Europe où le soleil brille presque toute l'année. Un hôtel y garantit même le remboursement si le soleil boude pendant votre séjour.

Difficile d'échapper à la morosité automnale qui s'abat sur la France en novembre. Les journées raccourcissent, le ciel se couvre d'un voile gris et les températures chutent inexorablement. Pourtant, il suffit de s'envoler quelques heures pour retrouver des conditions estivales dans certains coins d'Europe. Direction plein sud vers une île bénie des dieux où le soleil brille en moyenne 340 jours par an !

Cette ancienne colonie britannique, nichée au cœur de la Méditerranée orientale, jouit d'un climat particulièrement clément une grande partie de l'année. Même en hiver, il n'est pas rare d'y trouver un grand ciel bleu et des températures oscillant entre 17 et 20°C en journée. De quoi faire pâlir d'envie les habitants des régions septentrionales, engoncés dans leurs manteaux et écharpes.

Cette destination dispose de nombreux atouts pour séduire les visiteurs en mal de douceur automnale. Ses plages de sable fin qui s'étirent à perte de vue, ses petits ports de pêche colorés, ses monastères byzantins accrochés à flanc de montagne, ses champs d'oliviers à perte de vue... Sans oublier une gastronomie ensoleillée, savant mélange d'influences grecques et orientales, qui met à l'honneur les produits locaux : fromages de brebis, mezzés, poissons grillés, baklava au miel en ont fait la réputation... Vous avez deviné ? Cap sur l'île de Chypre et son soleil, même au coeur de l'hiver.

Et si tous ces arguments ne suffisent pas à vous convaincre de sauter dans le premier avion, voici une offre qui devrait finir de vous décider. Le complexe hôtelier 5 étoiles City of Dreams, situé sur la côte sud de l'île à moins d'une heure de route de Paphos, est tellement sûr de son ensoleillement qu'il n'hésite pas à le garantir noir sur blanc à ses clients !

En réservant un séjour dans cet établissement de luxe, vous bénéficierez ainsi automatiquement de la "Sunshine Guarantee", une garantie soleil plutôt originale. Le principe est simple : si pendant votre séjour, une journée ne remplit pas les critères de 70% d'ensoleillement direct entre 9h et 17h selon les relevés du site météo AccuWeather, l'hôtel vous offrira une nuit supplémentaire pour compenser ! "Il n'y a rien de pire que de planifier vos vacances pour échapper au froid et que le temps se gâte en arrivant à destination", explique Grant Johnson, vice-président de la firme City of Dreams, interrogé par le magazine Time Out. "Nous avons la chance d'avoir du soleil presque tous les jours à Chypre, mais pour rassurer nos clients, nous les inviterons à revenir gratuitement si d'aventure ils n'ont pas eu de soleil pendant leur séjour chez nous."

Et les compensations ne s'arrêtent pas là. L'établissement proposera également des excursions gratuites aux clients lésés, comme des randonnées dans l'arrière-pays ou des visites de domaines viticoles pour découvrir les crus locaux. De quoi transformer une météo décevante en expérience malgré tout réussie ! Les chambres de cet hôtel, avec vue imprenable sur la Méditerranée, démarrent à partir de 270 euros la nuit. Un tarif certes élevé, mais City of Dreams applique aussi une remise de 15% sur toutes les réservations effectuées avant le 30 novembre pour des séjours jusqu'au 20 décembre 2024. A ce prix-là, vous serez presque tenté de miser sur un séjour pluvieux pour pouvoir en profiter plus longtemps !