L'un des plus beaux villages d'Europe interdit cette pratique adorée des touristes, la décision est radicale

Pour protéger ses habitants et son patrimoine, la municipalité a pris des mesures inédites.

Niché au cœur des Alpes, un village offre un panorama à couper le souffle. Ses maisons colorées aux toits pentus se reflètent dans les eaux cristallines du lac, tandis que les montagnes majestueuses se dressent à l'horizon. Ce paysage idyllique n'a pas manqué d'inspirer les artistes, dont sans doute les graphistes de Disney pour leur célèbre film d'animation La Reine des neiges.

La beauté de ce lieu attire chaque année plus d'un million de visiteurs, presque 1 million et demi en 2023, séduits par son charme pittoresque et son authenticité préservée. Les ruelles pavées, la place du marché et l'église au clocher élancé témoignent de ses sept siècles d'histoire. Mais cette popularité a un revers : le surtourisme menace aujourd'hui la tranquillité des 750 âmes qui peuplent ce village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Ce village unique où se pressent les touristes du monde entier, c'est Hallstatt, en Autriche. Il est si beau qu'une copie de ce village a été érigée en Chine et qu'il a aussi inspiré une série télévisée sud-coréenne. Problème, il attire tant de monde que les habitants peinent à vaquer à leurs occupations quotidiennes, submergés par le flot incessant de touristes. Face à cette situation préoccupante, la municipalité a dû prendre des mesures. Le nombre de bus touristiques autorisés à y accéder été réduit de moitié. En vain, les visiteurs trouvent d'autres moyens de transport pour atteindre le village.

La décision la plus surprenante reste cependant l'installation récente d'une barrière en bois sur l'un des points de vue les plus prisés des amateurs de selfies, comme remarqué par l'AFP. L'objectif ? Préserver ce panorama exceptionnel et décourager les photographes envahissants. Car au-delà de la gêne occasionnée au quotidien, c'est l'âme même de Hallstatt qui est en jeu, préviennent les autorités locales. Le défi est de taille pour elles : réguler les flux touristiques tout en préservant l'activité économique liée aux visiteurs. Le tourisme fait tout de même vivre une grande partie des habitants...

En installant cette barrière anti-selfie, les habitants de Hallstatt lancent toutefois un cri d'alarme, un appel à un tourisme plus raisonné et respectueux pour que ce joyau des Alpes conserve son authenticité et sa magie, celles-là même qui auraient inspiré le royaume enchanté de La Reine des neiges.